مصطفی هادیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تقدیر همزمان با هشتادمین سالگرد تأسیس ایکوم ایران و در ارتباط با برنامههای روز جهانی موزه انجام شده و در تقدیرنامه صادرشده از تلاش کارکنان پایگاه میراث جهانی چهلستون برای حفاظت از مجموعه در جنگ رمضان قدردانی شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده در این دوره، مدیریت حفاظتی اشیای موزهای بود و آثار موجود در مجموعه با برنامهریزی مناسب بستهبندی و در شرایط ایمن نگهداری شدند تا در برابر خطرات احتمالی ناشی از جنگ رمضان مصون بمانند.
مدیر پایگاه میراث جهانی کاخموزه چهلستون تصریح کرد: نتیجه این اقدامات آن بود که هیچ شیء موجود در مجموعه در جریان این شرایط آسیب ندید و حفاظت از آثار موزهای بدون ایجاد اختلال جدی در فعالیت مجموعه دنبال شد.
تداوم فعالیت موزه در شرایط بحران
هادیپور با اشاره به استمرار فعالیت چهلستون در جنگ رمضان گفت: همزمان با اجرای اقدامات حفاظتی، مدیریت مجموعه تلاش کرد فعالیت موزه متوقف نشود و امکان بازدید مردم و گردشگران نیز تا حد امکان برقرار بماند.
وی ادامه داد: بازدید مردم از یک مجموعه تاریخی و موزهای در شرایط بحران، نیازمند مدیریت دقیق شرایط محیطی، حفاظت از آثار و ساماندهی حضور بازدیدکنندگان است و این موارد در پایگاه میراث جهانی چهلستون به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفت.
مدیر پایگاه میراث جهانی کاخموزه چهلستون با تأکید بر اینکه حفاظت از این مجموعه تنها به اشیای موزهای محدود نمیشود، گفت: چهلستون یک موزه چندلایه است و ارزش آن از مجموعهای بههمپیوسته از بنا، باغ، نقاشیها، تزئینات معماری، مشبکهای چوبی، عناصر چوبی و اشیای تاریخی شکل گرفته است.
وی افزود: بنابراین در شرایط بحران، حفاظت از چهلستون به معنای صیانت همزمان از بنا، تزئینات، باغ و آثار موزهای بود و نمیتوان حفاظت از چنین مجموعهای را تنها به انتقال یا بستهبندی اشیا تقلیل داد.
برنامههای موزهای چهلستون در سطح ملی مورد توجه قرار گرفت
هادیپور با اشاره به روند شکلگیری این تقدیر اظهار کرد: پایگاه میراث جهانی چهلستون به مناسبت روز جهانی موزه در سال ۱۴۰۵ مجموعهای از برنامهها و طرحهای خود را به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ارائه کرد و این برنامهها در فرآیند برنامهریزی ایکوم ایران نیز مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت سیداحمد محیط طباطبایی، رئیس کمیته ملی موزههای ایران ایکوم ایران، با صدور تقدیرنامه از تلاشهای مجموعه چهلستون و کارکنانی که در دوره بحران برای حفاظت از این میراث جهانی فعالیت کردند، قدردانی کرد.
مدیر پایگاه میراث جهانی کاخموزه چهلستون گفت: این تقدیر حاصل تلاش یک فرد یا یک بخش خاص نیست و کارکنان پایگاه میراث جهانی چهلستون در کنار مجموعه استانی میراث فرهنگی برای حفاظت از بنا، آثار و استمرار فعالیت موزه تلاش کردند.
چهلستون؛ موزهای فراتر از اشیای ویترینی
هادیپور با اشاره به ظرفیتهای موزهای چهلستون بیان کرد: در این مجموعه، ارزش موزهای تنها در اشیای موجود خلاصه نمیشود؛ بلکه معماری بنا، باغ، نقاشیهای تاریخی، تزئینات فاخر، مشبکهای چوبی و سایر عناصر تاریخی، هنری و معماری در کنار آثار موزهای، روایت واحدی را برای مخاطب شکل میدهند.
وی افزود: به همین دلیل معرفی اشیا و آثار موجود در مجموعه نیز از برنامههای مستمر چهلستون است و تلاش میشود در مناسبتهای مختلف، آثار موجود با محتوای مرتبط به مخاطبان معرفی شوند.
مدیر پایگاه میراث جهانی کاخموزه چهلستون در پایان اظهار کرد: تقدیر ایکوم ایران در هشتادمین سالگرد تأسیس این نهاد، برای پایگاه چهلستون یک برگ افتخار محسوب میشود و نشاندهنده توجه جامعه تخصصی موزهای کشور به اقداماتی است که برای حفاظت از این مجموعه در جنگ رمضان انجام شده است.
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