به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی در صفحه شخصی خود نوشت: دشمن برای جبران شکست در میدان، می‌کوشد «وحدت ساحات» را از درون فرو بپاشد؛ امروز این تفرقه در نجف چهره نشان داد و فرودگاهی که دروازه‌ زیارت عاشقان امیرالمؤمنین(ع) بود، بسته شد.



وی افزود: آقای الزیدی، مشروعیت از واشنگتن نمی‌آید؛ از خاک نجف و خون شهدا می‌آید. «الإطار» چهارچوبی که از اعتماد مقاومت و خون شهدا قوام یافت، امروز سکوتش قابی تهی است بر دیوار قدرت؛ اما بدانند ساحاتی که با خون پیوند خورده‌اند، با توطئه از هم نمی‌گسلند.



ولایتی تأکید کرد:از صنعا تا نجف، جبهه مقاومت واحد است.