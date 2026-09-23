۶ نامزد نهایی جایزه بوکر ۲۰۲۶ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، بوکر فهرست ۶ رمانی که به مرحله نهایی رقابت سال ۲۰۲۶ راه یافتند را منتشر کرد.
در این فهرست چهار نویسنده از بریتانیا جای دارند و مارلون جیمز و داگلاس استوارت، برندگان پیشین و الیزابت استروت که نامزد نهایی جایزه شده بود، دوباره در فهرست امسال هم جای گرفتهاند.
در عین حال یک داستان تاریخی از یک رماننویس تازهکار، یک رمان طنز و یک اثر داستانی تعلیق آمیز متعلق به نویسندگانی هستند که برای اولین بار در فهرست نهایی جای گرفتهاند.
نویسندگان این فهرست حداقل سنشان ۴۰ سال است و یک نویسنده مرد ۸۱ ساله در این میان میتواند به مسنترین برنده تاریخ این جایزه بدل شود.
این کتابها شخصیتهایی متفاوت خلق کردهاند: یک پادشاه بیعلاقه، بازیگری که یک استاد روانشناسی برای او نقشه دارد، و یک بازمانده که پس از یک حمله مرگبار به دنبال انتقام است.
روایتهایی که این کتابها برمبنای آنها شکل گرفتهاند، از خندهدار تا آثار تکاندهنده و تا آثاری که به طرز جذابی ساده و بیتکلف نوشته شدهاند، متغیر هستند.
به گفته مری بیرد، رئیس هیئت داوران سال ۲۰۲۶، هر یک از این کتابها نمایانگر بهترین نوع نویسندگی هستند. ریموند آنتروباس، شاعر، نویسنده و مربی برنده جایزه؛ جارویس کوکر، موسیقیدان، نویسنده و گوینده؛ ربکا لیو، روزنامهنگار، ویراستار و منتقد؛ و پاتریشیا لاکوود، رماننویس، شاعر و مقالهنویس نامزد جایزه بوکر، در فهرست داوران امسال حضور دارند.
این جایزه بیش از ۵۵ سال است که از استعدادهای جهانی تجلیل می کند و به شکلگیری مجموعه آثار ادبی قرن بیستم و بیست و یکم کمک کرده است.
فهرست نهایی امسال از میان ۱۳ عنوانی که به فهرست اولیه راه یافته بودند، انتخاب شده که خود از میان ۱۶۳ اثر ارسالی انتخاب شده بود. این جایزه شامل بهترین آثار داستانی بلند نویسندگانی از هر ملیت که به زبان انگلیسی نوشته شده و بین یکم اکتبر ۲۰۲۵ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در بریتانیا یا ایرلند منتشر شدهاند، میشود.
کتابهای فهرست نهایی که طیف وسیعی از ژانرها - از داستانهای پادآرمانشهری گرفته تا رئالیسم معاصر، از طنز دانشگاهی گرفته تا داستانهای تاریخی - را در بر میگیرند، به بررسی معنای انسان بودن در جهانی میپردازند که همواره در حال تغییر است. این کتابها که هم صمیمی و هم حماسی، شخصی یا سیاسی هستند، پیوندهای خانوادگی، هویت، شرم، عشق، تنهایی، بقا و ناشناخته بودن را در مرکز توجه خود قرار دادهاند.
از زندگی یک موجسوار ساحلی که در ساحل کنت به سختی امرار معاش میکند تا یک بازیگر بیکار که برای شرکت در سخنرانیهای دانشگاهی به سوژه آزمایش روانشناسی بدل شده؛ از یک پادشاه بیعلاقه در درباری قرون وسطایی که توسط درباریان دسیسهچین تهدید میشود؛ تا پسری که از یک جامعه جزیرهای کالوینیستی سنتی به خانه نزد پدر سرکوبگرش بازمیگردد؛ از معلمی با زندگی به ظاهر راحت در ماساچوست که رازی دارد؛ تا بازماندهای از یک حمله مرگبار در دهه ۱۹۸۰ در جامائیکا که قرار است انتقام بگیرد؛ سوژههای نامزدهایی نهایی امسال هستند.
فهرست کامل نامزدهای جایزه بوکر ۲۰۲۶ چنین است:
«پایان همه چیز» نوشته ام. جان هریسون
«ناپدیدشدگان» نوشته مارلون جیمز
«کیف سیاه» نوشته لوک کنارد
«بگذارید به پادشاه غذا بدهیم» نوشته ربکا پری
«چیزهایی که هرگز نمیگوییم» نوشته الیزابت استروت
«جانِ جان» نوشته داگلاس استوارت؛ منتشر شده توسط پیکادور (پن مکمیلان)
مری بیرد، رئیس هیئت داوران جایزه بوکر ۲۰۲۶، اظهار داشت: وقتی به فهرست نهاییمان نگاه کردیم و دیدیم تقریباً همه آثارش درخشان بودند، خوشحال شدیم که بسیاری از نقاط قوت داستانهای معاصر انگلیسی زبان را به نمایش گذاشتهایم. این رمانها از خندهدار تا ناراحتکننده، از عجیب و غریب ترسناک تا داخلی نگرانکننده، از تکاندهنده قوی تا کماهمیت و جذاب را شامل میشوند. در آنها، با شخصیتهایی از کشورهای مختلف و قرنهای مختلف، که توسط نویسندگانی با ۴۰ سال فاصله خلق شدهاند، استعدادهای جدید و نویسندگان محبوب شناختهشده، آشنا میشویم.
برنده این جایزه ۹ نوامبر(۱۸ آبان) معرفی خواهد شد.
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