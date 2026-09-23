به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا؛ محمود نعمتی پس از کسب مدال طلای کاراته در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ اظهار داشت: خدا را شکر همه چیز خوب پیش رفت و توانستم امروز بهترین نتیجه را کسب کنم. دیروز مرتضی گل کاشت و باعث روحیه بیشترم شد. سایر بچه‌ها هم فینالیست شدند، اما مدال آنها تبدیل به طلا نشد. باز هم خدا را شکر بچه‌ها دست خالی بازنگشتند.

وی تصریح کرد: شرایط خوبی داشتم و برای این مدال خیلی تلاش کرده بودم و خیلی آسیب‌ها را پشت سر گذاشته بودم. به همین خاطر در مصاحبه قبلی نتوانستم صحبت کنم و اشکم بند نمی‌آمد. همه دردهایی که کشیدم جلوی چشمم آمد و حتی در تاتامی نیز با آنها بودم. اول از خدا تشکر می‌کنم و بعد باید از پدر و مادر عزیزم تشکر کنم. اگر امروز من و برادرم اینجا ایستادیم به لطف زحمات پدر و مادرم بوده است. از استاد شهرام هروی، استاد سجاد گنج‌زاده، نعیما خواجوی و استاد ابراهیم حسن بیگی تشکر می‌کنم. همه این عزیزان برای من زحمت کشیدند.

دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی در مورد مبارزه با حریف عربستانی در دیدار نهایی گفت: دو ماه پیش نیز با این حریف در قهرمانی آسیا مبارزه کرده بودم و خیلی حریف قابل احترامی است.

نعمتی در مورد کنترل استرس خود در زمانی که عقب افتاده بود، گفت: خیلی با حریف عربستانی کری ندارم و واقعا آدم استرسی نیستم. اتفاقا باید برانگیخته شوم تا بهتر کار کنم. خدا رو شکر توانستم روسفید باز گردم و از همه مردم تشکر می‌کنم که همیشه پشت ما بودند. مدال خود را نیز به مردم تقدیم می‌کنم.

وی در مورد بوسیدن پرچم ایران بعد از پیروزی گفت: تا ابد بچه ایرانم و ایرانی می‌مانم.

ملی‌پوش کاراته ایران در مورد پرتاب دستکش‌های خود سمت تماشاگران حاضر در سالن گفت: خیلی دوست داشتم این کار را انجام بدهم و یکی از کسانی که دستکش را گرفته در اینجا حضور دارد و خیلی تشکر کرد. در ذهنم بود که در صورت کسب مدال طلا، چنین حرکتی را انجام بدهم.