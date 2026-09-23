به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، در یادداشتی به مناسبت هفته دفاع مقدس نوشت: « هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه ماندگار ملت ایران و جلوهای از ایثار، فداکاری و مقاومت مردانی است که با ایمان و ازخودگذشتگی، از عزت و استقلال این سرزمین دفاع کردند.
در این ایام، یاد و خاطره شهدای والامقام، بهویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان شهید و همه شهدای گرانقدر دفاع مقدس، جانبازان، آزادگان و ایثارگران این دوران را گرامی میداریم؛ بزرگمردانی که با نثار جان و آرامش خود، برگهای پرافتخاری از تاریخ این سرزمین را رقم زدند و با فرماندهی، هدایت و حضور در میدان، مسیر مقاومت و ایستادگی ملت ایران را ترسیم کردند.
در سالهای دفاع مقدس، امدادگران و نیروهای جمعیت هلالاحمر در کنار رزمندگان، در یکی از دشوارترین عرصههای خدمت انسانی حضور داشتند و با حضور در مناطق عملیاتی، انتقال و امدادرسانی به مجروحان، پشتیبانی درمانی و کمک به آسیبدیدگان، جلوهای ارزشمند از مسئولیتپذیری و انساندوستی را به نمایش گذاشتند. بسیاری از امدادگران نیز در مسیر انجام وظیفه به فیض شهادت نائل آمدند و نام آنان برای همیشه در تاریخ امدادونجات کشور ماندگار شد.
دفاع مقدس نشان داد که امدادونجات، تنها یک مأموریت سازمانی نیست؛ بلکه تجلی فرهنگ نوعدوستی، فداکاری و حضور مسئولانه در سختترین لحظات زندگی انسانهاست؛ فرهنگی که در کنار فرهنگ ایثار و شهادت، به همت شهدا، فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس در جامعه نهادینه شد و امروز نیز در مأموریتهای امدادی جمعیت هلالاحمر استمرار دارد.
فرهنگ امدادونجات بخشی جداییناپذیر از فرهنگ ایثار دفاع مقدس است؛ فرهنگی که در جنگ رمضان و همچنین جنگ ۱۲ روزه، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلالاحمر با حضور در صحنه، امدادرسانی به آسیبدیدگان و حمایت از مردم، بار دیگر جلوههایی از این روحیه انسانی و فداکارانه را به نمایش گذاشتند.
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر تجربه گرانسنگ دوران دفاع مقدس و با بهرهگیری از توان امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و کارکنان خود، همچنان در کنار مردم و در خط مقدم خدمترسانی و کاهش آلام بشری ایستاده است.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای امدادگر و همه شهدای گرانقدر این دوران، رهبر شهید انقلاب اسلامی و فرماندهان شهید را گرامی میدارم و از تلاشهای خالصانه امدادگران و نجاتگران جمعیت هلالاحمر که در حوادث و بحرانها، با تکیه بر دانش، مهارت و روحیه ایثار در کنار مردم حضور دارند، قدردانی میکنم.
امید است با تداوم فرهنگ ایثار و فداکاری و با پاسداشت آرمانهای شهدا، میراث ارزشمند دفاع مقدس در عرصه خدمت به مردم و کاهش آلام انسانها بیش از پیش تجلی یابد.»
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