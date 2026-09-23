سرهنگ پاسدار روحالله صنعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم بازگشایی مدارس اردستان اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور خاطره ۳۶ هزار شهید دانشآموز است؛ دانشآموزانی که در دوران دفاع مقدس با وجود سن کم، در مسیر دفاع از کشور و ارزشهای خود ایستادگی کردند.
وی افزود: یکی از شناختهشدهترین شهدای دانشآموز، شهید ۱۳ ساله محمدحسین فهمیده است؛ نوجوانی که در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی و در جریان مقاومت در خرمشهر، با وجود نداشتن سلاح و آموزش نظامی، برای مقابله با تانکهای دشمن اقدام کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: شهید فهمیده زمانی که تانکهای دشمن را در حال پیشروی دید و خانوادهها و مردم را در معرض خطر مشاهده کرد، با استفاده از نارنجکهایی که در اختیار داشت، خود را به زیر تانک رساند و با فداکاری جان خود را در راه دفاع از مردم، خرمشهر و میهن فدا کرد.
صنعتکار تصریح کرد: شهید فهمیده یک دانشآموز ۱۳ ساله بود که با این اقدام شجاعانه، نمونهای از روحیه مقاومت و ایستادگی را به نمایش گذاشت و نام او به عنوان یکی از نمادهای مقاومت نوجوانان در تاریخ دفاع مقدس ماندگار شد.
وی بیان کرد: امام خمینی(ره) درباره شهید فهمیده فرمودند «رهبر ما آن طفل ۱۳ سالهای است که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگتر است، خود را زیر تانک دشمن انداخت» و این تعبیر نشان میدهد که روحیه مقاومت و ایستادگی میتواند در وجود یک نوجوان شکل بگیرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان ادامه داد: امروز نیز نوجوانان و جوانان در نقاط مختلف جهان، از جمله فلسطین، با روحیه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی میکنند و یاد و خاطره شهدای دانشآموز و شهید فهمیده باید برای نسل جدید زنده نگه داشته شود.
صنعتکار یادآور شد: در شهرستان اردستان نیز دانشآموزان شهیدی همچون شهید مرسانا بهرامی و دیگر شهدای دانشآموز، نمونههایی از فداکاری و ایثار هستند که باید یاد و خاطره آنان گرامی داشته شود.
وی اضافه کرد: در این مراسم، دو فرزند شهید نیز حضور دارند و همچنین شهرستان اردستان ۱۱ فرزند شهید اقتدار دارد که همگی از جامعه دانشآموزی هستند و یادآوری زندگی و شهادت این عزیزان میتواند برای دانشآموزان امروز الگو باشد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان تاکید کرد: امیدواریم سال تحصیلی جدید، سالی سرشار از علم، نشاط و موفقیت برای دانشآموزان باشد و مدارس با حضور دانشآموزان و هدایت و همراهی معلمان، محیطی شاد و پویا برای یادگیری و رشد آنان فراهم کنند.
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