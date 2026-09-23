تمدید تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه مستنصریه بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، هیئتی از دانشگاه مستنصریه بغداد، به سرپرستی صفاء تقی عبد نور العیساوی، رئیس این دانشگاه، یکشنبه ۲۹ شهریور با رئیس دانشگاه تهران دیدار و گفت و گو کردند.

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران در این دیدار ضمن جبران خرسندی از حضور هیأت دانشگاه مستنصریه بغداد در دانشگاه تهران، دانشگاه تهران برای همکاری در زمینه‌های مورد علاقه دو طرف اعلام کرد.

دانشگاه تهران ضمن اشاره به راه‌اندازی پردیس بین‌المللی دانشگاه تهران در بغداد، این پردیس زمینه بسیار مناسبی برای گسترش همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه‌های عراق بویژه دانشگاه مستنصریه بغداد عنوان کرد.

دکتر امید با بیان این که دانشگاه تهران تمام شعبات کشور این دانشگاه را انجام داده است، حفظ و بازگشایی بغداد را دوستی دو ملت ایران و عراق برشمرد نشان می دهد و می گوید: «ما علاقه مند به توسعه روابط دو ملت هستیم و هر اقدامی را انجام دهیم که به پیشرفت دو ملت کمک کنیم.»

رئیس دانشگاه تهران با اعلام آمادگی کامل دانشگاه برای همکاری در زمینه‌های مشترک، مدیریت منابع آب، محیط‌زیست، تغییرات اقلیمی را از جمله موضوعات برای همکاری بین دو دانشگاه برشمرد و گفت: «همچنین دانشگاه تهران برای تکمیل کادر علمی مورد نیاز دانشگاه مستنصریه آمادگی دارد و متقابل علاقه‌مند به بهره‌برداری از دانشگاه مستنصریه است.»

صفاء تقی عبد نور العیساوی، رئیس مستنصریه نیز با دانشگاه خرسندی از حضور در تهران، ضمن اشاره به سابقه تاریخی دانشگاه مستنصریه به معرفی دانشکده ها، مؤسسات و مراکز علمی، کادر علمی و اداری و تعداد دانشجویان و رتبه های ملی و بین المللی این دانشگاه پرداخت.

وی هدف از این دیدار را با شماره تفاهم نامه موجود در دو دانشگاه عنوان و بر عملیاتی کردن مفاد این تفاهم نامه بر آن تاکید کرد.

رئیس دانشگاه مستنصریه با اشاره به چالش‌های منطقه‌ای از جمله تغییرات اقلیمی و خشکسالی، گفت: «دو دانشگاه می‌توانند با پژوهش‌های مشترک در حل مسائل دو کشور و منطقه نقش‌آفرینی کنند.»

در ادامه این دیدار دو طرف درباره موضوعات مطرح شده و عملیاتی کردن پیشنهادات مطرح شده در جلسه بحث و تبادل نظر انجام شد.

در آغاز این دیدار، دکتر سعید حمزه، معاون بین الملل دانشگاه تهران، ضمن معرفی کامل دانشگاه تهران و جایگاه ملی و بین‌المللی این دانشگاه، پیشنهاداتی را برای همکاری بین دانشگاه تهران و مستنصریه بغداد عنوان کرد.

در پایان این دیدار نیز تفاهم نامه پیشین بین دو دانشگاه تهران و مستنصریه، با امضای رؤسای این دو دانشگاه تمدید شد.