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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا؛

سومین طلای کاروان ایران توسط تیم فوتبال الکترونیک به دست آمد

سومین طلای کاروان ایران توسط تیم فوتبال الکترونیک به دست آمد

تیم فوتبال الکترونیک ایران در فینال بازی‌های آسیایی ناگویا موفق شد مالزی را شکست دهد و مدال ارزشمند طلا را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الکترونیک ایران با ترکیب حسن پاجانی و ابوالفضل آقایی‌نسب در فینال بازی‌های آسیایی ناگویا موفق شد مالزی را شکست دهد و مدال ارزشمند طلا را کسب کند.

این تیم با غلبه بر ژاپن به این مرحله از مسابقات راه یافته بودند.

مدال طلای تیم فوتبال الکترونیک، سومین مدال طلا و هشتمین مدال کاروان ایران در بازی های آسیایی به حساب می آید.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک

مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن

کد مطلب 6956532

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