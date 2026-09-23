سومین طلای کاروان ایران توسط تیم فوتبال الکترونیک به دست آمد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الکترونیک ایران با ترکیب حسن پاجانی و ابوالفضل آقایی‌نسب در فینال بازی‌های آسیایی ناگویا موفق شد مالزی را شکست دهد و مدال ارزشمند طلا را کسب کند.

این تیم با غلبه بر ژاپن به این مرحله از مسابقات راه یافته بودند.

مدال طلای تیم فوتبال الکترونیک، سومین مدال طلا و هشتمین مدال کاروان ایران در بازی های آسیایی به حساب می آید.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن