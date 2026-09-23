سومین طلای کاروان ایران توسط تیم فوتبال الکترونیک به دست آمد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الکترونیک ایران با ترکیب حسن پاجانی و ابوالفضل آقایینسب در فینال بازیهای آسیایی ناگویا موفق شد مالزی را شکست دهد و مدال ارزشمند طلا را کسب کند.
این تیم با غلبه بر ژاپن به این مرحله از مسابقات راه یافته بودند.
مدال طلای تیم فوتبال الکترونیک، سومین مدال طلا و هشتمین مدال کاروان ایران در بازی های آسیایی به حساب می آید.
مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:
مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
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