هزینه روزانه افزایش قیمت گازوئیل در اروپا از ۲۲۰ میلیون دلار فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، افزایش قیمت گازوئیل که تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی رخ داده است، روزانه حدود ۲۰۰ میلیون یورو، معادل حدود ۲۲۸ میلیون دلار، هزینه اضافی به اقتصاد اتحادیه اروپا تحمیل می‌کند.

سازمان زیست‌محیطی «حمل‌ونقل و محیط‌زیست» مستقر در بروکسل روز چهارشنبه گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت گازوئیل در اروپا منتشر کرد.

در این گزارش آمده است درگیری‌ها در خاورمیانه و کاهش تولید در پالایشگاه‌های روسیه، عرضه فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده را کاهش داده است.

این سازمان با اشاره به افزایش فاصله میان قیمت نفت خام و گازوئیل اعلام کرد افزایش هزینه سوخت در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای روزانه ۲۷۰ میلیون یورو بار اضافی بر اقتصاد اروپا تحمیل می‌کند که ۲۰۳ میلیون یورو از این رقم مربوط به مصرف گازوئیل است.

بر اساس این گزارش، مجموع هزینه اضافی تحمیل‌شده به اقتصاد اتحادیه اروپا در نتیجه مصرف گازوئیل جاده‌ای از زمان حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران به ۴۰ میلیارد یورو رسیده است.

در این گزارش آمده است حمل‌ونقل جاده‌ای ۷۷ درصد از مصرف گازوئیل و نفت‌گاز در اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین خودروهای گازوئیلی ۳۸ درصد از خودروهای سواری موجود در جاده‌های اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند و همین موضوع این منطقه را به آسیب‌پذیرترین منطقه جهان در برابر افزایش قیمت گازوئیل تبدیل کرده است.

این سازمان اعلام کرد مالکان خودروهای گازوئیلی در اتحادیه اروپا به‌طور متوسط برای هر بار پر کردن باک ۱۹ یورو هزینه اضافی پرداخت می‌کنند، در حالی که هزینه سوخت برای کامیون‌داران هفته‌ای ۲۳۶ یورو افزایش یافته است. همچنین ۳۰ درصد از خودروهای گازوئیلی در اروپا بیش از ۱۵ سال عمر دارند.

سازمان «حمل‌ونقل و محیط‌زیست» پیشنهاد کرده است کاهش ۱۰ کیلومتر در ساعت از سرعت مجاز در بزرگراه‌ها، ترویج شیوه‌های رانندگی کم‌مصرف و گسترش هم‌سفری می‌تواند در کوتاه‌مدت تقاضا برای گازوئیل را ۱۵ درصد کاهش دهد.

این سازمان همچنین پیشنهاد کرده است مشوق‌هایی برای اسقاط خودروهای گازوئیلی قدیمی اجرا شود، روند گذار به خودروهای برقی سرعت بگیرد، از سودهای مازاد شرکت‌های نفتی مالیات گرفته شود و سرمایه‌گذاری در برقی‌سازی افزایش یابد.