گرانی گازوئیل در فرانسه؛ روغن کلزا به سوخت جایگزین رانندگان تبدیل شد

یادداشت مهمان، امیرحسین مقیمی: افزایش شدید قیمت سوخت در فرانسه، برخی رانندگان خودروهای دیزلی را به استفاده از روغن گیاهی، به‌ویژه روغن کلزا، به‌عنوان جایگزینی برای گازوئیل سوق داده است؛ اقدامی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی فرانسه نیز بازتاب پیدا کرده و همزمان هشدارهایی درباره پیامدهای فنی و حقوقی آن مطرح شده است.

قیمت گازوئیل در فرانسه طی روزهای اخیر به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. بر اساس داده‌های منتشرشده از قیمت‌های جایگاه‌های سوخت، میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ به حدود ۲.۴۱ یورو رسید و رکورد جدیدی را ثبت کرد. چند روز پیش از آن نیز قیمت متوسط گازوئیل از مرز ۲.۳۹ یورو عبور کرده بود.

در چنین شرایطی، برخی رانندگان خودروهای دیزلی به سراغ روغن کلزا رفته‌اند؛ محصولی که در فروشگاه‌های مواد غذایی با قیمتی پایین‌تر از گازوئیل عرضه می‌شود. رسانه فرانسوی Melty در گزارشی در ۱۱ سپتامبر از افزایش توجه به این شیوه خبر داده و به انتشار ویدئویی از یک راننده در منطقه دیژون اشاره کرده است که روغن کلزا را برای خودروی دیزلی خود استفاده می‌کند.

اختلاف قیمت، مهم‌ترین انگیزه این اقدام عنوان شده است. در برخی گزارش‌های منتشرشده در سپتامبر، قیمت روغن کلزا در فروشگاه‌ها به‌مراتب کمتر از قیمت گازوئیل گزارش شده است. به همین دلیل، برخی رانندگان محاسبه می‌کنند که استفاده از روغن خوراکی می‌تواند در کوتاه‌مدت هزینه رفت‌وآمد آنها را کاهش دهد. در یک نمونه محاسباتی، برای خودرویی با مصرف شش لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر و پیمایش هزار کیلومتر در ماه، اختلاف قیمت می‌تواند به ده‌ها یورو صرفه‌جویی ماهانه منجر شود.

با این حال، متخصصان نسبت به تبدیل مستقیم روغن خوراکی به سوخت خودرو هشدار داده‌اند. کریستین روسل، استاد دانشگاه اورلئان و متخصص پدیده‌های احتراق، در اظهاراتی که در گزارش Melty بازتاب یافته، تأکید کرده است که روغن کلزا ویژگی‌های فیزیکی متفاوتی با گازوئیل دارد و استفاده از آن می‌تواند موجب رسوب و اختلال در بخش‌هایی از سیستم سوخت‌رسانی شود.

یکی از تفاوت‌های مهم، گرانروی این دو مایع است. روغن گیاهی به‌طور قابل توجهی غلیظ‌تر از گازوئیل است و موتورهای دیزلی مدرن، به‌ویژه سامانه‌های تزریق مستقیم و Common Rail، برای کار با سوختی با ویژگی‌های مشخص طراحی شده‌اند. به همین دلیل، استفاده از روغن خوراکی بدون سازگاری فنی لازم می‌تواند عملکرد سیستم تزریق و احتراق را تحت تأثیر قرار دهد.

البته «روغن گیاهی» با «بیودیزل» یکسان نیست. فرانسه از سال‌ها قبل از روغن‌های گیاهی به‌عنوان ماده اولیه تولید سوخت‌های زیستی استفاده می‌کند. در فرایند تولید بیودیزل، روغن‌هایی مانند کلزا از طریق فرایندهای شیمیایی به استرهای متیلی اسیدهای چرب تبدیل می‌شوند تا محصولی با مشخصات مناسب برای استفاده به‌عنوان سوخت به دست آید.

وزارت گذار زیست‌محیطی فرانسه نیز توضیح می‌دهد که بیودیزل‌های مبتنی بر استرهای روغن گیاهی در ترکیب با گازوئیل استفاده می‌شوند، در حالی که سوخت‌های دارای درصد بالاتر زیستی، مانند B۳۰ و B۱۰۰، برای همه خودروهای دیزلی موجود در بازار مناسب نیستند و کاربرد آنها به ناوگان‌های خاص و شرایط نگهداری و تأمین مشخص محدود شده است.

از سوی دیگر، موضوع تنها به مسائل فنی خودرو محدود نمی‌شود و جنبه قانونی نیز دارد. مقررات گمرکی فرانسه استفاده از روغن گیاهی خالص به‌عنوان سوخت را در شرایط مشخصی مجاز می‌داند؛ از جمله برای برخی کاربردهای کشاورزی و همچنین برخی ناوگان‌های دارای چارچوب و توافق مشخص با مقام‌های ذی‌صلاح. بنابراین این مقررات به معنای آزاد بودن استفاده از روغن خوراکی به جای گازوئیل برای تمام خودروهای شخصی نیست.

گمرک فرانسه همچنین اعلام کرده است که محصولات انرژی مورد استفاده به‌عنوان سوخت مشمول مقررات مالیاتی و اظهارنامه‌های مربوط به مالیات‌های انرژی هستند. در نتیجه، جایگزین کردن یک محصول خوراکی با سوخت مشمول مالیات، صرفاً یک تغییر ساده در انتخاب محصول نیست و می‌تواند مسائل مالیاتی و گمرکی ایجاد کند.

در بخش بیمه نیز باید میان «اجباری بودن بیمه خودرو» و شرایط قراردادهای بیمه تفاوت گذاشت. طبق اطلاعات رسمی دولت فرانسه، بیمه مسئولیت مدنی خودرو برای وسایل نقلیه موتوری الزامی است و خسارت واردشده به اشخاص ثالث را پوشش می‌دهد؛ اما پوشش خسارت واردشده به خود خودرو به نوع قرارداد و شرایط آن بستگی دارد. بنابراین پیامد بیمه‌ای استفاده از سوخت نامتعارف می‌تواند به قرارداد و شرایط پرونده بستگی داشته باشد و نمی‌توان به‌صورت کلی گفت که بیمه در همه موارد خسارت را رد خواهد کرد.

به این ترتیب، افزایش قیمت گازوئیل در فرانسه بار دیگر بحث استفاده از روغن‌های گیاهی در موتورهای دیزلی را مطرح کرده است؛ اما آنچه در ظاهر یک راهکار ساده برای کاهش هزینه سوخت به نظر می‌رسد، با پرسش‌هایی درباره سازگاری فنی، مقررات مالیاتی و وضعیت بیمه خودرو همراه است.

در واقع، بازگشت این بحث در فرانسه بیش از آنکه صرفاً یک ترفند خودرویی باشد، تصویری از فشار افزایش هزینه حمل‌ونقل بر بخشی از خانوارها ارائه می‌دهد. در شرایطی که قیمت گازوئیل به بیش از ۲.۴ یورو در لیتر رسیده، برخی رانندگان در جست‌وجوی راه‌هایی برای کاهش هزینه رفت‌وآمد روزانه هستند؛ حتی اگر برخی از این راه‌ها از نظر فنی یا قانونی با محدودیت‌هایی مواجه باشند.

پژوهشگر مسائل حقوقی فرانسه