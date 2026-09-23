به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین حسام ظهر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد استان سمنان در دادگستری سمنان با اشاره به نقش مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سمن‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که فعالیت‌های آنان هدفمند، هماهنگ و متناسب با نیازهای واقعی جامعه دنبال شود.

وی با اشاره به نقش مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سمن‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که فعالیت‌های آنان هدفمند، هماهنگ و متناسب با نیازهای واقعی جامعه دنبال شود.

معاون دادگستری استان سمنان همچنین موضوع استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استان برای ارتقای آگاهی‌های عمومی و آموزش شهروندان با هدف پیشگیری از خشونت، راه‌اندازی کارگروه‌های سازش در محله‌های کم‌برخوردار و همچنین حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی را در زمره اولویت های دستگاه قضایی استان دانست.

حسام همچنین با بیان اینکه در آینده نشست هایی با حضور مدیران مسئول در خصوص مسائل و چالش‌های سمن‌های فعال در استان سمنان برگزار می شود، ابراز کرد: به موضوعات مطروحه از سوی سمن ها رسیدگی خواهد شد.

وی تاکید کرد: ساماندهی ظرفیت‌های موجود و ایجاد هماهنگی میان سمن‌ها می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کرده و زمینه استفاده مؤثرتر از توان نهادهای مردمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند.