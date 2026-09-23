احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای دستورالعملهای مدیریت بحران شهری و پیشگیری از مشکلات احتمالی ناشی از بارندگیهای فصلی اظهار کرد: عملیات اجرایی لایروبی و پاکسازی شبکه دفع آبهای سطحی، جویها و کانالهای انتقال آب در سطح مناطق شهر گلپایگان آغاز شد.
وی افزود: این طرح با هدف افزایش ضریب آمادگی زیرساختهای شهری، تسهیل در هدایت روانآبها و پیشگیری از آبگرفتگی معابر در دستور کار قرار گرفته است.
شهردار گلپایگان گفت: نیروهای عملیاتی شهرداری با تجهیزات کامل و به صورت دستی و ماشینی، در نقاط حساس شهری مستقر شدهاند؛ بهطوریکه در حال حاضر روزانه ۳۰۰۰ متر طول از مجاری و کانالهای شهری لایروبی شده و همزمان ۱۲ تن نخاله و پسماند از سطح شهر جمعآوری میشود.
مهاجری با تأکید بر ضرورت پیشبینیهای لازم پیش از آغاز فصل بارشها ابراز کرد: مدیریت شهری گلپایگان با نگاهی پیشگیرانه و با هدف ارتقای رفاه شهروندان، پایش مستمر شبکه دفع آبهای سطحی را در دستور کار دارد.
وی ادامه داد: هدف ما به حداقل رساندن مخاطرات زیستمحیطی و جلوگیری از اختلال در تردد شهروندان در زمان وقوع بارشهای احتمالی است.
شهردار گلپایگان با اشاره به لزوم تعامل و همکاری شهروندان افزود: اگرچه شهرداری با تمام توان اجرایی خود در حال پاکسازی کانالهای انتقال آب است، اما عدم تخلیه نخالههای ساختمانی و زبالهها در جویهای آب توسط شهروندان، نقش بسزایی در پایداری این زیرساختها و جلوگیری از گرفتگی کانالها خواهد داشت.
لازم به ذکر است، عملیات مذکور تا زمان پوشش کامل شبکه دفع آبهای سطحی در تمامی معابر اصلی و فرعی شهر ادامه خواهد داشت و گروههای پایش و نظارت شهرداری گلپایگان به صورت شبانهروزی نسبت به رصد وضعیت معابر اقدام خواهند کرد.
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