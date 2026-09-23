به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانیبیرانوند ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژههای عمرانی شهر خرمآباد با اشاره به پروژههای قرارگاه خاتم اظهار کرد: پروژههای پل افلاک و پل قاضی از وضعیت مناسبی برخوردار هستند و در پل قاضی نیز سرعت اجرای عملیات قابل قبول است.
وی افزود: پارت نخست پل قاضی اجرا شده و بخش عمده عرشه نیز احداث شده است؛ در پارت دوم که کمتر از ۳۰ درصد عملیات پروژه را شامل میشود، عملیات اجرایی طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.
شهردار خرمآباد عنوان کرد: برای کاهش زمان اجرای عملیات بتنریزی، ترکیبات فنی بتن و عرشه پل قاضی تغییر داده شده است تا عملیات اجرای عرشه با سرعت بیشتری انجام شود.
پل افلاک؛ پروژهای با مداخلات متعدد عمرانی
بارانیبیرانوند با اشاره به شرایط متفاوت پروژه پل افلاک گفت: این پروژه به دلیل وجود معارضان متعدد، تأسیسات مختلف در اطراف پل و مداخلات عمرانی در دو طرف آن، شرایط پیچیدهتری دارد و مدیریت این مداخلات نیازمند برنامهریزی دقیق است.
وی افزود: در پروژه پل افلاک علاوه بر احداث پل جدید، جابهجایی پل پیوستی، تغییر بستر و هندسه رودخانه و اجرای زیرگذر در بخش غربی نیز در دستور کار قرار دارد که هرکدام شرایط خاص خود را دارند.
شهردار خرمآباد تصریح کرد: اجرای پل افلاک ممکن است در حوزه ترافیکی شهر محدودیت بیشتری ایجاد کند و احتمال دارد این پروژه نسبت به برخی دیگر از طرحهای عمرانی، مزاحمت بیشتری برای ترافیک شهر داشته باشد، اما تلاش میکنیم با مدیریت عملیات، عوارض این اقدامات بر زندگی مردم به حداقل برسد.
نیاز ۸۰ میلیارد تومانی برای تملک املاک خیابان موازی حافظ
بارانیبیرانوند درباره آخرین وضعیت خیابان موازی حافظ نیز گفت: توافقهای لازم برای این پروژه انجام شده و اکنون به دنبال تأمین منابع مالی هستیم تا بتوانیم بخش جنوبی خیابان موازی حافظ را تکمیل کرده و این رینگ را به شبکه معابر شهر متصل کنیم.
وی با اشاره به نیاز مالی این پروژه برای تملک املاک باقیمانده در مسیر اظهار کرد: برای تملک املاک باقیمانده حدود ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و منبعی برای تأمین این اعتبار به شورای اسلامی شهر خرمآباد معرفی شده که امیدواریم با استفاده از آن، تملکهای باقیمانده انجام شود.
شهردار خرمآباد ادامه داد: خیابان موازی حافظ در دو پارت دنبال میشود؛ در بخش جنوبی حدود پنج تا شش ملک باقی مانده که وجوه آنها پرداخت نشده است و تلاش میکنیم این بخش را سریعتر تعیین تکلیف کنیم، اما بخش شمالی برای تکمیل فرآیند تملک به زمان بیشتری نیاز دارد.
بام خاطرهها در آستانه بهرهبرداری از فاز نخست
شهردار خرمآباد درباره آخرین وضعیت پروژه بام خاطرهها نیز گفت: دیواره این پروژه احداث شده و عملیات زیرسازی نیز تقریباً بهطور کامل انجام شده است و طی روزهای آینده عملیات آسفالت آغاز میشود.
بارانیبیرانوند افزود: پس از آن، درختکاری، احیای حوضچهها و تکمیل برخی زیرساختها از جمله نورپردازی انجام خواهد شد و زیرساختهای لازم برای اجرای نورپردازی نیز فراهم شده است.
وی با اشاره به ضرورت همکاری شرکت توزیع نیروی برق لرستان برای اجرای نورپردازی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در کمتر از یک ماه آینده فاز نخست بام خاطرهها را به بهرهبرداری برسانیم.
بهرهبرداری از کمربند شرقی در مهرماه
شهردار خرمآباد در ادامه با اشاره به پروژه کمربند شرقی اظهار کرد: برای تحویل این پروژه به مردم در مهرماه برنامهریزی کردهایم و تلاش میکنیم همزمان با ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، شاهد بهرهبرداری از کمربند شرقی باشیم.
بارانیبیرانوند با بیان اینکه کمربند شرقی نقش مهمی در بهبود وضعیت ترافیکی شهر دارد، خاطرنشان کرد: این محور یکی از مسیرهای مهم برای برونرفت از شرایط موجود ترافیکی خرمآباد به شمار میرود و بهویژه در بهبود تردد ورودیهای شهر نقش اساسی خواهد داشت.
وی افزود: در یکی از باندهای این محور، عملیات آسفالت و امور عمرانی بهطور کامل انجام شده و برای اجرای باند برگشت نیز در حال تأمین مصالح هستیم.
اجرای عملیات دفع آبهای سطحی و تکمیل اتصالات
شهردار خرمآباد با اشاره به سایر عملیات باقیمانده در کمربند شرقی گفت: اجرای سیستم دفع آبهای سطحی، احداث پل و کالورت و تکمیل برخی اتصالات در محدوده شانه جنوبی همچنان در حال انجام است.
بارانیبیرانوند تأکید کرد: تلاش میکنیم با پیشبرد عملیات باقیمانده، روند اجرای پروژه کمربند شرقی را به سرانجام برسانیم و به وعدهای که برای تحویل این پروژه به مردم دادهایم، عمل کنیم.
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