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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

یک نفر در تصادف زنجیره‌ای محور بجنورد ـ آشخانه فوت کرد

یک نفر در تصادف زنجیره‌ای محور بجنورد ـ آشخانه فوت کرد

بجنورد- رئیس پلیس راه خراسان شمالی از وقوع تصادف زنجیره‌ای بین یک دستگاه زامیاد و چهار دستگاه خودروی سواری در کیلومتر ۸ محور بجنورد ـ آشخانه و فوت راننده پراید ۱۳۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس خراسان شمالی، سرهنگ پرویز رضایی‌نسب اظهار داشت: یک دستگاه خودروی زامیاد آبی که از سمت بجنورد به آشخانه در حال حرکت بود، در کیلومتر ۸ این محور و قبل از تاتار، بدون آثار انعکاسی، به سمت راست منحرف شد و ابتدا با تابلوی حداکثر سرعت ۶۰ کیلومتر بر ساعت برخورد کرد.

وی در ادامه افزود: زامیاد پس از برخورد با تابلو، در شانه راه با یک دستگاه سواری پراید ۱۳۲ برخورد کرد که در جریان این حادثه، راننده پراید ۱۳۲ جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی تصریح کرد: زامیاد در ادامه مسیر از قسمت جلو با قسمت عقب یک دستگاه سواری ال۹۰ و سپس با یک دستگاه سواری پراید سفید که در شانه راه پارک بود، برخورد کرد.

رضایی‌نسب خاطرنشان کرد: راننده خودروی زامیاد پس از وقوع این حادثه از محل متواری شده است که دستورات لازم برای شناسایی و دستگیری وی صادر شده و موضوع در دست پیگیری است.

وی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی هنگام توقف در حاشیه راه، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از توقف و تجمع در شانه راه، به‌ویژه در نقاط فاقد دید و ایمنی کافی، خودداری کنند.

کد مطلب 6956695

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