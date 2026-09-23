به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری بوشهر عصر چهارشنبه در حاشیه توزیع این بستهها که با حضور فرماندار بوشهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان و مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه میناب، اظهار کرد: طرح مهر که با یاد و نام ۱۶۸ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب مزین شده است، با هدف حمایت از عدالت آموزشی و تقویت تولید ملی در بوشهر هم به اجرا درآمد.
احسان جهانیان گفت: این بستههای تحصیلی شامل کیف و نوشتافزار کامل است که با هدف حمایت از اشتغال پایدار و تولیدکنندگان داخلی از برندهای باکیفیت ایرانی تأمین و در راستای بهبود شرایط تحصیلی دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی توزیع میشود.
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری بوشهر ضمن قدردانی از بانک سپه، اظهار داشت: این اقدام ارزشمند و مؤثر در جهت مسئولیتهای اجتماعی و کاهش بخشی از دغدغههای خانوادههای کمبرخوردار محسوب میشود.
وی با بیان اینکه نگاهی چندجانبه و متعهدانه به مسئولیتهای اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است، افزود: امیدواریم با تداوم اینگونه اقدامات ارزشمند به سهم خود در بوشهر شاهد رشد و شکوفایی استعدادهای درخشان بهویژه در مناطق کمتر برخوردار باشیم.
گفتنی است این طرح همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار، در سراسر کشور و همچنین بوشهر اجرا شد و بستههای لوازمالتحریر شامل کیف و نوشتافزار کامل با تأکید بر تولیدات داخلی و برندهای ایرانی به دانشآموزان اهدا گردید.
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