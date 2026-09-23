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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۴

بسته‌های نوشت‌افزار به دانش‌آموزان روستای تل سیاه اهدا شد

بسته‌های نوشت‌افزار به دانش‌آموزان روستای تل سیاه اهدا شد

بوشهر- همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان روستای تل سیاه اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری بوشهر عصر چهارشنبه در حاشیه توزیع این بسته‌ها که با حضور فرماندار بوشهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان و مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه میناب، اظهار کرد: طرح مهر که با یاد و نام ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب مزین شده است، با هدف حمایت از عدالت آموزشی و تقویت تولید ملی در بوشهر هم به اجرا درآمد.

احسان جهانیان گفت: این بسته‌های تحصیلی شامل کیف و نوشت‌افزار کامل است که با هدف حمایت از اشتغال پایدار و تولیدکنندگان داخلی از برندهای باکیفیت ایرانی تأمین و در راستای بهبود شرایط تحصیلی دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی توزیع می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری بوشهر ضمن قدردانی از بانک سپه، اظهار داشت: این اقدام ارزشمند و مؤثر در جهت مسئولیت‌های اجتماعی و کاهش بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های کم‌برخوردار محسوب می‌شود.

بسته‌های نوشت‌افزار به دانش‌آموزان روستای تل سیاه اهدا شد

وی با بیان اینکه نگاهی چندجانبه و متعهدانه به مسئولیت‌های اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است، افزود: امیدواریم با تداوم این‌گونه اقدامات ارزشمند به سهم خود در بوشهر شاهد رشد و شکوفایی استعدادهای درخشان به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار باشیم.

گفتنی است این طرح همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، در سراسر کشور و همچنین بوشهر اجرا شد و بسته‌های لوازم‌التحریر شامل کیف و نوشت‌افزار کامل با تأکید بر تولیدات داخلی و برندهای ایرانی به دانش‌آموزان اهدا گردید.

کد مطلب 6956790

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