به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در آیین آغاز توزیع ۶ هزار بسته نوشت‌افزار ویژه دانش‌آموزان کم‌برخوردار استان بوشهر، از خدمات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در سطح کشور و استان تقدیر کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) همواره در عرصه خدمت‌رسانی به محرومان و نیازمندان پیشگام بوده و در مواقع مختلف با شناسایی نیازها، خدمات خود را به‌موقع ارائه کرده است.

وی با اشاره به اقدام این ستاد در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید افزود: توزیع کیف و لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند بخشی از دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار را در آستانه بازگشایی مدارس کاهش دهد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به محتوای فرهنگی بسته‌های اهدایی خاطرنشان کرد: در طراحی و آرایه‌های این بسته‌ها از نمادهای ارزشمندی همچون امام راحل عظیم‌الشأن، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهدا و همچنین شهدای مدرسه میناب استفاده شده است که این موضوع بر ارزش فرهنگی این هدایا افزوده است.

صفایی بوشهری تصریح کرد: در مجموع ۶ هزار بسته کیف و نوشت‌افزار در سطح استان بوشهر توزیع خواهد شد و این اقدام، حرکتی به‌موقع و ارزشمند برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با قدردانی از دست‌اندرکاران این پویش و گروه‌های جهادی مرتبط با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: این گروه‌ها با حضور در مناطق مختلف محروم استان، نیازها را شناسایی و خدمات مورد نیاز را به‌موقع ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: توجه به دانش‌آموزان مناطق محروم و کمک به تأمین نیازهای تحصیلی آنان، اقدامی ارزشمند در مسیر حمایت از خانواده‌های نیازمند و فراهم کردن فرصت مناسب برای تحصیل فرزندان این خانواده‌ها است.

صفایی بوشهری در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای دست‌اندرکاران این طرح، از تلاش‌های مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و گروه‌های جهادی برای خدمت‌رسانی به اقشار محروم استان بوشهر قدردانی کرد.