پایش مستمر مدارس غیر دولتی لرستان در طول سال تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی عصر امروز چهارشنبه در جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی لرستان با تأکید بر ضرورت حرکت از نظارت مقطعی به سمت نظارت فرایندی و مستمر، اظهار کرد: کیفیت فعالیت مدارس غیردولتی باید در ابعاد آموزشی، پرورشی، نیروی انسانی و رعایت ضوابط به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

وی افزود: تصمیم‌گیری درباره توسعه فعالیت مدارس غیردولتی و صدور مجوزهای جدید نیز باید بر مبنای عملکرد واقعی مدارس و نیازسنجی مناطق انجام شود تا توسعه این مدارس متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای آموزشی استان باشد.

صدور مجوز مدارس بر مبنای نیاز واقعی مناطق

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به فرایند صدور مجوزهای جدید برای مدارس غیردولتی بیان کرد: توسعه مدارس غیردولتی نباید صرفاً متکی بر تقاضا باشد و در این زمینه شاخص‌هایی همچون تراکم دانش‌آموزی، ظرفیت منطقه، نظر معاونت‌های تخصصی و عملکرد پیشین مؤسسان باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

سهرابی تأکید کرد: توجه همزمان به ظرفیت‌های موجود، نیازهای آموزشی مناطق و عملکرد مدارس می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره توسعه فعالیت مدارس غیردولتی را فراهم کند.

توانمندسازی معلمان در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی را بخشی از نظام یکپارچه توسعه حرفه‌ای فرهنگیان دانست و گفت: معلمان مدارس دولتی و غیردولتی در هدف اصلی تعلیم و تربیت مشترک هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی باید تا حد امکان با رویکردی یکپارچه و متناسب با نیازهای واقعی کلاس درس طراحی و اجرا شود.

آموزش معلمان باید اثرگذاری آن‌ها در کلاس را افزایش دهد

سهرابی همچنین بر ضرورت نیازسنجی آموزشی از سطح مدرسه و معلمان تأکید کرد و گفت: دوره‌های توانمندسازی باید بر اساس نیازهای واقعی معلمان و مسائل موجود در کلاس درس طراحی شود.

وی تصریح کرد: صرف برگزاری دوره‌های آموزشی کافی نیست، بلکه کیفیت اجرای دوره‌ها و میزان تأثیر آموزش‌های ارائه‌شده بر عملکرد معلمان در کلاس درس نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

بررسی وضعیت شهریه، مجوزها و فضاهای آموزشی

در این نشست، تمهیدات مربوط به بازگشایی مدارس غیردولتی، وضعیت صدور و تمدید مجوزها، نحوه نیازسنجی برای تأسیس مدارس جدید، شهریه مدارس و مراکز غیردولتی و همچنین استحکام و ظرفیت فضاهای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین برنامه‌های توانمندسازی نیروی انسانی و نحوه نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

پایش مستمر مدارس در طول سال تحصیلی

در ادامه این نشست بر تشکیل و فعالیت تیم‌های نظارتی برای پایش مستمر مدارس و مراکز غیردولتی تأکید شد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، توجه ویژه به کیفیت آموزشی، به‌ویژه در دوره متوسطه دوم، ضروری است و ارزیابی عملکرد مدارس نباید صرفاً به آغاز سال تحصیلی محدود شود، بلکه باید در طول سال تحصیلی نیز به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد.

تکمیل ۹۸ درصد ظرفیت مدارس غیردولتی

بر اساس گزارش ارائه‌شده در جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان، ۹۸ درصد ظرفیت مدارس غیردولتی لرستان برای سال تحصیلی جدید تکمیل شده است.

در این نشست همچنین اقدامات مربوط به بازگشایی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی و آماده‌سازی مدارس غیردولتی برای آغاز سال تحصیلی جدید در چارچوب ضوابط مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.