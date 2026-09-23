به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی عصر چهارشنبه در آیین افتتاح و بهره‌برداری از دبیرستان خیرساز «فرشته‌های میناب» در روستای طنجور بروجرد، اظهار کرد: اسلام برای علم و عالم اهمیت بسیار زیادی قائل شده و مقام والایی برای دانشمندان در نظر گرفته است.

وی افزود: یکی از بهترین اعمال در شب قدر، پرداختن به مباحث علمی و آموختن دانش است که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه علم و دانش در آموزه‌های اسلامی است.

دانشمندان؛ هدف دشمن در مسیر مقابله با پیشرفت علمی

امام جمعه بروجرد با اشاره به ترور دانشمندان توسط دشمن بیان کرد: دشمن نیز به اهمیت علم و دانش واقف است و به همین دلیل دانشمندان را هدف قرار می‌دهد، چراکه می‌داند دانشمندان با جهل و نادانی مبارزه می‌کنند.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه دانش را نمی‌توان از بین برد، ادامه داد: ممکن است دانشمند ترور شود، اما دانش از بین نمی‌رود و مسیر پیشرفت علمی ادامه پیدا می‌کند.

پیشرفت علمی ایران با اتکا به استعداد جوانان

وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور گفت: ایران در عرصه علم و دانش، با وجود سابقه کوتاه‌تر نسبت به برخی کشورهای دنیا، توانسته است با اتکا به استعداد جوانان خود پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشد.

امام جمعه بروجرد با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و استعدادهای موجود در کشور اظهار کرد: ایران با برخورداری از این استعدادها می‌تواند به قله‌های پیشرفت برسد.

مدرسه‌سازی؛ سرمایه‌گذاری برای آینده علمی کشور

حسینی مدرسه‌سازی را اقدامی مؤثر در مسیر پیشرفت علمی کشور دانست و افزود: ساخت مدرسه، زمینه‌سازی برای عالم شدن دانش‌آموزان و پرورش نسل دانشمند است و خداوند پاداش خیرین مدرسه‌ساز را خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: فراهم کردن فضای مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان، اقدامی ارزشمند در مسیر تربیت نسل آینده و تقویت بنیان‌های علمی کشور به شمار می‌رود.

تداوم مسیر پیشرفت علمی کشور

امام جمعه بروجرد با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور اظهار کرد: دشمن با پیشرفت‌های علمی ایران مخالف است، اما توان جلوگیری از حرکت علمی کشور را ندارد.

حجت‌الاسلام حسینی تأکید کرد: استفاده از استعدادهای جوانان و فراهم کردن زمینه رشد علمی آنان می‌تواند مسیر پیشرفت کشور را بیش از پیش هموار کند و مدرسه‌سازی یکی از اقدامات مؤثر در فراهم کردن این بستر است.