به گزارش خبرنگار مهر، قدرتاله ولدی عصر چهارشنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از دبیرستان خیرساز «فرشتههای میناب» در روستای «طنجور» بروجرد، با قدردانی از خیر نیکاندیش مدرسهساز، قاسم تدین بیاتانی، اظهار کرد: رئیسجمهور سال گذشته بر اجرای نهضت عدالت آموزشی در سراسر کشور تأکید کرد و این مدرسه نیز از جمله مدارسی است که در همین راستا احداث و افتتاح شده است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حافظی، از خیران برجسته مدرسهساز کشور، افزود: مرحوم حافظی از خیران بزرگ مدرسهساز و از افتخارات لرستان و بهویژه بروجرد بود که نام و یاد او در عرصه مدرسهسازی ماندگار است.
«فرشتههای میناب»؛ ادای احترام به شهدای دانشآموز
فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به نامگذاری این مدرسه به نام «فرشتههای میناب» بیان کرد: این نامگذاری نشاندهنده توجه و احترام به شهدای دانشآموز و گرامیداشت یاد فرزندان این سرزمین است.
ولدی ضمن قدردانی از خیر مدرسهساز و دستاندرکاران ساخت این مجموعه، ادامه داد: توسعه فضاهای آموزشی با مشارکت خیران و همراهی دستگاههای مختلف، زمینه دسترسی دانشآموزان به محیط آموزشی مناسب را فراهم میکند.
تحصیل بیش از ۵۷ هزار دانشآموز در بروجرد
وی با اشاره به جمعیت دانشآموزی شهرستان بروجرد گفت: بیش از ۵۷ هزار دانشآموز در مدارس شهرستان مشغول تحصیل هستند و در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پنج دانشآموز بروجردی به شهادت رسیدند.
معاون استاندار لرستان افزود: یاد و خاطره این دانشآموزان و همه شهدای دانشآموز و فرهنگی کشور را گرامی میداریم.
امنیت امروز مرهون تلاش نیروهای مسلح است
فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس اظهار کرد: آرامش و امنیت امروز جامعه و امکان برگزاری حضوری مدارس، مرهون تلاش نیروهای مسلح و همه کسانی است که برای حفظ امنیت کشور تلاش میکنند.
ولدی با قدردانی از حضور فرماندهان و نیروهای مسلح در آیین افتتاح این مدرسه گفت: حضور نیروهای مسلح در کنار مردم و مجموعه آموزش و پرورش، نشاندهنده همدلی و همراهی بخشهای مختلف برای خدمت به مردم و آیندهسازان کشور است.
ضرورت بررسی وضعیت فضاها و تجهیزات مدارس بروجرد
وی در ادامه بر ضرورت توجه به وضعیت مدارس بروجرد تأکید کرد و افزود: تراکم دانشآموزی، وضعیت فضاهای آموزشی و تجهیزات مدارس باید به صورت جدی بررسی شود تا متناسب با شرایط موجود، نیازهای آموزش و پرورش شهرستان تأمین شود.
فرماندار ویژه بروجرد با قدردانی از خیران مدرسهساز و دستاندرکاران ساخت مدارس خیرساز در شهرستان اظهار داشت: انتظار داریم طرحهای نیمهتمام و پروژههای مدرسهسازی بروجرد تعیین تکلیف شده و روند ساختوساز آنها با جدیت دنبال شود.
مشارکت مردم و خیران در توسعه روستاها
ولدی همچنین از دهیار و شورای اسلامی روستای طنجور به دلیل همکاری در اجرای طرحهای مختلف توسعه روستا قدردانی کرد و یادآور شد: همکاری مجموعه مدیریت روستا در اجرای چنین طرحهایی ارزشمند است و نشان میدهد با همراهی مردم، خیران و مسئولان میتوان زمینه توسعه فضاهای آموزشی را فراهم کرد.
ساخت مدرسه با مشارکت خیر نیکاندیش
مدرسه خیرساز روستای طنجور با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۲۵۸ مترمربع به صورت مشارکتی و توسط خیر نیکاندیش، قاسم تدین، احداث شده است.
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