انعقاد تفاهمنامه همکاری بین بیمارستان برکت و شرکت مطهر برکت افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در راستای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی گروه سلامت و دارویی برکت و همزمان با برگزاری نمایشگاه ایران فارما، قرارداد همکاری در زمینه گردشگری سلامت میان بیمارستان فوق‌تخصصی برکت و شرکت مطهر برکت افغانستان به امضا رسید.

بر اساس این قرارداد، بیماران مبتلا به انواع سرطان پس از انجام فرآیند پذیرش و ارزیابی اولیه از طریق شرکت مطهر برکت در افغانستان، با هدف دریافت خدمات تشخیصی و درمانی به بیمارستان فوق‌تخصصی برکت در ایران اعزام خواهند شد.

با توجه به شیوع قابل توجه بیماری‌های سرطانی در افغانستان و محدودیت دسترسی به برخی خدمات تخصصی تشخیص و درمان این بیماری در این کشور، این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه ارائه خدمات درمانی تخصصی به بیماران افغانستانی و گسترش فعالیت‌های بین‌المللی گروه سلامت و دارویی برکت در حوزه گردشگری سلامت باشد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود در چارچوب این همکاری، بیمارستان فوق‌تخصصی برکت سالانه پذیرای بیش از یک‌هزار بیمار افغانستانی مبتلا به سرطان باشد.

همچنین در راستای توسعه بازارهای صادراتی و گسترش حضور گروه سلامت و دارویی برکت در بازار افغانستان، قراردادهایی میان گروه دارویی برکت و شرکت‌های فعال در حوزه دارویی این کشور برای تأمین نیازهای دارویی سالانه افغانستان منعقد خواهد شد.

این قراردادها با شرکت‌های زیرمجموعه گروه سلامت و دارویی برکت و با ارزش پیش‌بینی‌شده سالانه بالغ بر ۲۰ میلیون دلار به امضا رسید.

این همکاری‌ها در مجموع، با هدف توسعه صادرات محصولات دارویی، تأمین بخشی از نیازهای دارویی بازار افغانستان، افزایش تعاملات تجاری و همچنین توسعه خدمات درمانی بین‌المللی گروه سلامت و دارویی برکت برنامه‌ریزی شده است.