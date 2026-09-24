واکنش مردم ایران و جهان به سخنرانی رئیس جمهور؛ دمت گرم آقای پزشکیان!

به گزارش خبرنگار مهر، سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، در هشتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل، همان‌طور که در شبکه‌های اجتماعی هم دیده شد، از لحاظ فرم و محتوا، توجهات زیادی را از آن خود کرد. کاربران ایرانی و خارجی توییتر (X) این صحنه‌ها را به‌سرعت دست‌به‌دست کردند و به دفاع او از کودکان مظلوم ایران، رهبر شهید و اصرار بر احقاق حق ملت شریف ایران واکنش نشان دادند.

یکی از بازتاب‌های پرمخاطب را مثل همیشه رسانه‌ اکسپلوسیو مدیا منتشر کرد. این رسانه، ویدیویی لگویی ساخت که در آن، دختران و پسران مدرسه شجره طیبه میناب هنگام سخنرانی آقای پزشکیان، شادی می‌کردند. این ویدیو بارها توسط کاربران ایرانی و خارجی بازنشر شد.

این اکانت در توضیح نوشت: «از رئیس‌جمهور ایران به مردم سراسر جهان: هرگز میناب را فراموش نکنید.»

بخش مهمی از واکنش‌ها اما از سوی حساب‌های کاربران خارجی بود که بخش‌های مختلف سخنرانی را بازنشر کردند. بیشترشان روی جمله‌ای تمرکز کردند که دکتر پزشکیان درباره معیارهای دوگانه حقوق بشر از جمله درباره مسئله هسته‌ای و نسل کشی اسرائیل گفت.

رایان روزبیانی سخنرانی دکتر پزشکیان را قدرتمند توصیف کرد و ویدیوی بخشی از سخنرانی را با این متن منتشر کرد:

«رئیس‌جمهور ایران در سازمان ملل صریحاً می‌گوید اسرائیل سلاح هسته‌ای دارد. دکتر پزشکیان: اسرائیل بمب دارد، سلاح کشتار جمعی دارد. آن‌ها می‌کُشند، ما تحریم می‌شویم. انتخاب کلمات فوق‌العاده است. سخنرانی قدرتمندی بود.»

این پست حدود ۹۸٫۸ هزار بازدید، ۷٫۷ هزار لایک و ۲٫۷ هزار بازنشر گرفت.

کاربر دیگری نیز صرفاً یکی از مهمترین جملات سخنرانی را منتشر کرد که با بازتاب گسترده مواجه شد:

«رئیس‌جمهور ایران: بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرسان در ایران‌اند.»

این پست با حدود ۱۴۸ هزار بازدید در کمتر از ۸ ساعت و ۱۷٫۸ هزار لایک و ۴٫۱ هزار بازنشر، یکی از پرمخاطب‌ترین توییت خارجی در این باره بود.

کاربری به نام آنا اسکوبار نیز همین ویدیو را با پرسشی نقل کرد: «چرا اسرائیل حق دارد سلاح هسته‌ای اعلام‌نشده داشته باشد؟ سلاح‌هایی که از آمریکا دزدیده‌اند!؟»

هلث‌رنجر هم بازنشر خود را با این جمله آغاز کرد و نوشت: "آنچه رسانه‌های آمریکا گزارش نمی‌کنند:"

سبی سبز نیز به حاشیه‌ سخنرانی پرداخت و در نقل‌قول خبر ترک صحن توسط هیئت‌های آمریکا و اسرائیل هنگام شروع سخنرانی پزشکیان نوشت:

«آمریکا ایران را به اینجا دعوت کرده که سخن بگوید، فقط برای اینکه صحن را ترک کنند؟ آمریکا صلح نمی‌خواهد. آمریکا کنترل می‌خواهد.»

کاربر دیگری هم با لحنی تند و عامیانه نوشت:

«به زبان ساده، رئیس‌جمهور ایران همین الان در سازمان ملل به ترامپ گفت گورش را گم کند...»

این پست نیز بیش از ۱۰۱ هزار بازدید داشت.

در فضای فارسی‌زبان، واکنش‌ها بیشتر به تشکر از رئیس جمهور برای بازنمایی تصاویر کودکان، تصویر رهبر شهید و صراحت لحن ایشان در محکومیت جنایات علیه ملت ایران می‌پرداخت.

به عنوان مثال سینا جهانی با تکیه بر تجربه شخصی خود نوشت: «این بخش از سخنرانی پزشکیان در مورد جنایت لامرد، دست‌کم برای من که بعد از جنگ به این شهر کوچک رفتم، بسیار سوزناک است. بمب‌های ترکشی آمریکا، روز نخست جنگ و ساعتی پیش از افطار که زنان و کودکان در کوچه بودند، درست بالای سر یک شهرک مسکونی منفجر شده بود...»

کاربری به نام سارا نیز با صراحت توییت کرد: «من هیچ‌وقت رأی ندادم! اما دم پزشکیان گرم که عکس و اسم بچه‌های میناب رو تو سازمان ملل برد.»

کاربری دیگر نیز با لحنی جالب توجه نوشت: «آقای پزشکیان، فارغ از همه‌ی انتقادهایی که داریم؛ دیدن این قاب برای ۹۰ میلیون ایرانی پر از افتخار هست. از شما ممنونیم.»

یک کاربر دیگر نیز با بازنشر ویدیوهایی از حضور مردم در خیابان، از رئیس جمهور به این خاطر که بازتاب صدای خشمگین و بغض آلود این ملت در سازمان ملل بوده قدردانی کرد.

یکی دیگر از توییت‌ها نیز با لحنی غیررسمی‌تر نوشته بود: «آقای #پزشکیان دمت گرم؛ محکم زدی دهن اون کله‌زرد. #از_میناب_بگو»

مصطفی گرجی نیز به بازتاب جهانی جمله‌ مربوط به بمب اتم اشاره کرد و در توییتی نوشت: «آقای پزشکیان: بمب اتم در اسرائیل است و بازرسان در ایران!! این تیکه از سخنرانی آقای پزشکیان بشدت داره در رسانه‌های جهان وایرال می‌شه... دمت گرم»

سیدنظام‌الدین موسوی نیز همین جمله را نقل کرد و افزود: «بمب در اسرائیل است، اما بازرس‌ها در ایران حضور دارند؛ اسرائیل می‌کشد، ولی ایران تحریم می‌شود. این تراژدی است؛ او می‌کشد و ما تحریم می‌شویم.» درود بر شرافت دکتر پزشکیان عزیز!»

بخشی از واکنش‌ها هم به بالا بردن تصویر رهبر شهید مربوط بود. محمدجواد محمدزاده نوشت: «آفرین پزشکیان که برای نشان دادن مظلومیت ایران و جنایتکاری آمریکا صرفاً به تصاویر کودکان شهید اکتفا نکرد و تصویر رهبر محبوب قلب میلیون‌ها ایرانی را هم روی دست گرفت 👏👏»

بخشی از کاربران ایرانی تصویر دکتر پزشکیان را کنار تصویر شهید رئیسی در سازمان ملل قرار دادند. در یک سو، شهید رئیسی است که عکس شهید سلیمانی را بالا گرفته و در سوی دیگر، پزشکیان که تصویر رهبر شهید را در دست دارد. بسیاری از کاربران این دو سخنرانی را از یک جنس قلمداد کردند.

یکی دیگر از واکنش‌های مهم مربوط به وحید شمسایی بود. او نوشت: «صدای مظلومیت ایران را به گوش جهانیان رساندید؛ احسنت بر شما، آقای پزشکیان.»

حامد عاقل نیز نتیجه‌ این حرکت را چنین ارزیابی کرد: «این حرکت آقای پزشکیان چندین پروژه‌ تخریبی از دشمنان خارجی و منافقین داخلی را علیه نظام و دولت خنثی کرد. چه پول‌هایی که به مقصد نرسید. دمت گرم آقای رئیس‌جمهور.»

حساب مربوط به حسن رحیم پور ازغدی نیز در توییتی کوتاه به همراه چند تصویر از سخنرانی نوشت:

"بر این پزشکیان درود"