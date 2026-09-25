کاروان «همکلاسی» به آخرین ایستگاه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با یاد دانشآموزانی که در فاجعه میناب به شهادت رسیدند، برگزار میشود و مدرسه شجره طیبه میزبان آخرین برنامه کاروان «همکلاسی» خواهد بود.
این برنامه روز جمعه سوم مهرماه، ساعت ۲۰ در مدرسه شجره طیبه میناب برگزار میشود.
پویش ملی «همکلاسی» با هدف گرامیداشت یاد ۱۶۸ کودک شهید میناب و تأمین یک میلیون و ۶۸۰ هزار بسته لوازمالتحریر برای دانشآموزان مناطق کمبرخوردار برگزار شده است.
کاروان «همکلاسی» در مسیر خود با حضور در شهرهای مختلف کشور، برنامههای این پویش را دنبال کرده و در نهایت به میناب، مقصد پایانی کاروان، میرسد.
کاروان پویش ملی «همکلاسی» پس از عبور از شهرهای مختلف کشور، همزمان با برگزاری برنامه پایانی این پویش در مدرسه شجره طیبه میناب، به آخرین ایستگاه خود میرسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با یاد دانشآموزانی که در فاجعه میناب به شهادت رسیدند، برگزار میشود و مدرسه شجره طیبه میزبان آخرین برنامه کاروان «همکلاسی» خواهد بود.
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