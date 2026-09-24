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۲ مهر ۱۴۰۵، ۵:۱۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم ملی کبدی مردان برابر تایلند پیروز شد

تیم ملی کبدی مردان برابر تایلند پیروز شد

تیم ملی کبدی کشورمان در سومین دیدار خود در دور نخست بازی‌های آسیایی برابر تایلند به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کبدی بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا، تیم ملی مردان کشورمان در سومین دیدار خود با نتیجه ۸۳ بر ۲۷ تایلند را شکست داد تا همچنان نوار پیروزی‌های این تیم ادامه داشته باشد.

ملی پوشان کشورمان پیش از این با نتیجه ۶۷ بر ۳۳ مالزی و ۷۶ بر ۲۳ نپال را شکست داده بودند و عصر امروز نیز در آخرین دیدار خود در دور نخست با پاکستان روبه‌روی می‌شوند.

تیم کبدی مردان کشورمان عنوان نائب قهرمانی دوره گذشته بازی‌های آسیایی را در کارنامه دارد.

فاضل اتراچالی ، امیر حسین اجلالی، امیرحسین بسطامی، امیرحسین تقی پور، امید خجسته، محمدرضا شادلو، علی صمدی، امیرمحمد ظفردانش، امیررضا علی اکبری، رضا میرباقری، علیرضا میرزائیان و معین نبی بخش ترکیب تیم ملی کبدی را در بازی‌های اسیایی تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 6957072

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