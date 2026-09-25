به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان‌پور پیش از ظهر جمعه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به آخرین روز برگزاری مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در مجموع حدود ۸ هزار و ۳۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان سراسر کشور در فرآیند مصاحبه شرکت کردند.

وی افزود: در چهار استان گیلان، مازندران، گلستان و کرمانشاه حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر باقی مانده بودند که فرآیند مصاحبه آنها طی سه روز اخیر و امروز، چهارشنبه چهارم، انجام شد و با پایان این مرحله، مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ به اتمام رسید.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: پس از پایان این مرحله، طبق اعلام قبلی، فرآیند مصاحبه پذیرفته‌شدگان حوزه کارشناسی نیز آغاز خواهد شد و احتمالاً این مصاحبه‌ها به صورت منطقه‌ای در سراسر کشور برگزار می‌شود.

مصاحبه ۳۲۱ پذیرفته‌شده آزمون وکالت در گیلان

عبدلیان‌پور درباره روند برگزاری مصاحبه‌های پذیرفته‌شدگان در استان گیلان گفت: طی سه روز اخیر و امروز، در مجموع ۳۲۱ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت در استان گیلان مورد مصاحبه قرار گرفتند.

وی با قدردانی از اساتید، حقوقدانان و وکلایی که به عنوان مصاحبه‌گر در این فرآیند حضور داشتند، افزود: مصاحبه‌ها با استفاده از ظرفیت اساتید، حقوقدانان و وکلا برگزار شد و روند اجرای آن به شکل مطلوبی انجام گرفت.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیازمند اصلاح است

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ادامه درباره افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: پیش از این نیز اعلام کرده‌ام که این قانون نیازمند کارشناسی بیشتری بود و در زمان تصویب، اشکالاتی داشت که می‌توانست برطرف شود.

وی افزود: با توجه به اینکه قانون به تصویب رسیده است، از همان ابتدا به آن تمکین کردیم و آزمون‌ها و پذیرش‌ها در حوزه وکالت و کارشناسی بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار انجام شده است.

عبدلیان‌پور با اشاره به افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت طی سال‌های اخیر گفت: سال گذشته حدود ۱۵ هزار نفر در آزمون وکالت پذیرفته شدند و پیش‌بینی می‌کنیم امسال نیز با توجه به اینکه معیار و مبنا همچنان همان قانون است و تعداد شرکت‌ کنندگان نیز تقریباً مشابه سال گذشته خواهد بود، تعداد پذیرفته‌شدگان در همین حدود باشد.

وی ادامه داد: با توجه به برخی موارد و معایب موجود در این قانون، نیاز است اصلاحیه‌ای برای آن انجام شود. در همین زمینه رایزنی‌های لازم با نمایندگان مجلس انجام شده و جلسات خوبی نیز برگزار شده است و امیدواریم نقایص و ایرادات موجود برطرف شود.

۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت زن هستند

عبدلیان‌پور درباره ترکیب جنسیتی شرکت‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت نیز گفت: طی سه سال گذشته تعداد بانوان در میان شرکت‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان بیشتر از آقایان بوده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر ترکیب شرکت‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان تقریباً شامل ۶۰ درصد بانوان و ۴۰ درصد آقایان بوده است.