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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

عبدلیان پور: بانوان ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت را تشکیل می‌دهند

عبدلیان پور: بانوان ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت را تشکیل می‌دهند

رشت- رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: طی سه سال گذشته حدود ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت را بانوان تشکیل داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان‌پور پیش از ظهر جمعه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به آخرین روز برگزاری مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در مجموع حدود ۸ هزار و ۳۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان سراسر کشور در فرآیند مصاحبه شرکت کردند.

وی افزود: در چهار استان گیلان، مازندران، گلستان و کرمانشاه حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر باقی مانده بودند که فرآیند مصاحبه آنها طی سه روز اخیر و امروز، چهارشنبه چهارم، انجام شد و با پایان این مرحله، مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ به اتمام رسید.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: پس از پایان این مرحله، طبق اعلام قبلی، فرآیند مصاحبه پذیرفته‌شدگان حوزه کارشناسی نیز آغاز خواهد شد و احتمالاً این مصاحبه‌ها به صورت منطقه‌ای در سراسر کشور برگزار می‌شود.

مصاحبه ۳۲۱ پذیرفته‌شده آزمون وکالت در گیلان

عبدلیان‌پور درباره روند برگزاری مصاحبه‌های پذیرفته‌شدگان در استان گیلان گفت: طی سه روز اخیر و امروز، در مجموع ۳۲۱ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت در استان گیلان مورد مصاحبه قرار گرفتند.

وی با قدردانی از اساتید، حقوقدانان و وکلایی که به عنوان مصاحبه‌گر در این فرآیند حضور داشتند، افزود: مصاحبه‌ها با استفاده از ظرفیت اساتید، حقوقدانان و وکلا برگزار شد و روند اجرای آن به شکل مطلوبی انجام گرفت.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیازمند اصلاح است

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ادامه درباره افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: پیش از این نیز اعلام کرده‌ام که این قانون نیازمند کارشناسی بیشتری بود و در زمان تصویب، اشکالاتی داشت که می‌توانست برطرف شود.

وی افزود: با توجه به اینکه قانون به تصویب رسیده است، از همان ابتدا به آن تمکین کردیم و آزمون‌ها و پذیرش‌ها در حوزه وکالت و کارشناسی بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار انجام شده است.

عبدلیان‌پور با اشاره به افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت طی سال‌های اخیر گفت: سال گذشته حدود ۱۵ هزار نفر در آزمون وکالت پذیرفته شدند و پیش‌بینی می‌کنیم امسال نیز با توجه به اینکه معیار و مبنا همچنان همان قانون است و تعداد شرکت‌ کنندگان نیز تقریباً مشابه سال گذشته خواهد بود، تعداد پذیرفته‌شدگان در همین حدود باشد.

وی ادامه داد: با توجه به برخی موارد و معایب موجود در این قانون، نیاز است اصلاحیه‌ای برای آن انجام شود. در همین زمینه رایزنی‌های لازم با نمایندگان مجلس انجام شده و جلسات خوبی نیز برگزار شده است و امیدواریم نقایص و ایرادات موجود برطرف شود.

۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت زن هستند

عبدلیان‌پور درباره ترکیب جنسیتی شرکت‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت نیز گفت: طی سه سال گذشته تعداد بانوان در میان شرکت‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان بیشتر از آقایان بوده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر ترکیب شرکت‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان تقریباً شامل ۶۰ درصد بانوان و ۴۰ درصد آقایان بوده است.

کد مطلب 6957940

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