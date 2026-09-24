به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «عطر بهار نارنج» عنوان یکی از جدیدترین آلبوم های موسیقی است که طی روزهای اخیر با هنرمندی مصطفی مومنیان در مقام نوازنده سنتور و مرتضی مومنیان در مقام نوازنده تمبک پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

«دشتی»، «عطر بهار نارنج»، «افشاری»، «بهار»، «نوا»، «آرزو»، «ماهور»، «ستاره ها»، «سه گاه»، «عقیق»، «همایون»، «گل رازقی»، «شور»، «طلوع»، «بیات ترک»، «سرگذشت»، «بیات اصفهان»، «اشک شوق»، «ابوعطا»، «آغاز عاشقی»، «چهارگاه»، «جوانی» اسامی قطعاتی هستند که در این پروژه موسیقایی گنجانده شده اند.

مصطفی مومنیان درباره این آلبوم نوشته است:

شیوه نوازندگی فضل الله توکل برای من آستانه ای بود به جهانی دیگر؛ جهانی که پا نهادن در آن آغاز فصلی تازه در زندگی ام شد؛ فصلی آکنده از شور، جستجو، حیرت و تلاطم. در این شیوه، آنجا که معلمی در میان نبود تا رازهای پنهان و ظرایف نانوشته را سینه به سینه به شاگرد بسپارد، بیش از یک راه پیش رو نمی ماند.

شنیدن، اما شنیدن در اینجا، شنیدن صرف نبود؛ باید به گوش جان شنید و دریافت؛ باید از مرز شنیدن گذشت و به لمس صدا رسید. همان گونه که در باغی پرشکوفه، رایحه ای ناشناس و دل انگیز، آدمی را بی اختیار به جستجوی سرچشمه خویش می کشاند؛ رایحه ای چون عطر بهار نارنج، پیش از آنکه به مشام رسد، گویی در جان آدمی ریشه دارد. و من سال ها با این مستی زیسته ام؛ مستی نغمه هایی که تنها شنیده نمی شدند، بلکه در جان می نشستند. عطرشان را نه فقط استشمام کرده ام، که در آغوش کشیده ام و با آن زندگی کرده ام.

«عطر بهار نارنج» حاصل بخشی از جوانی من و سال های متمادی شاگردی در محضر نواخته های فضل الله توکل است؛ حاصل سال هایی که شنیدم، آموختم، جستجو کردم و کوشیدم آنچه را از این مکتب آموختم در کنار نگاه و بیان شخصی خود، به اصول اجرایی، تکنیک ها و ظرایف این شیوه وفاداری بمانم به همان ویژِگی هایی که نوازندگی فضل الله توکل را صاحب هویتی مستقل و امضایی یگانه ساخته است.