به گزارش خبرنگار مهر، «همهمه» عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده در فرآیند تولید و فروش آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر با آهنگسازی محمدرضا عزیزی و خوانندگی سید محسن حسینی پیش روی علاقه‌مندان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفت.

انتشار این آلبوم در حالی است که طی روزهای گذشته کنسرتی به همین نام با هنرمندی عوامل اجرایی آلبوم در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شده بود.

دست اندرکاران پروژه در توضیح این آلبوم نوشته اند:

هر اثر، لحظه‌ای برای آغاز دارد. این آغاز برای ما، نه از یک ملودی، بلکه آغازی با شعری از حضرت حافظ بود؛ لحظه‌ای که پیش از آنکه خوانده و نواخته شود، در دل ما به صدا درآمد و افقی تازه برای اندیشیدن به موسیقی گشود.

از همان نقطه، مسیر این آلبوم شکل گرفت. نه برای روایت موسیقایی اشعار، بلکه برای جست‌وجوی نسبتی میان جهان شاعرانگی و زبان موسیقی.

الهام‌بخش ما در ادامه، موسیقیِ نهفته در کلمات شعری از قربان ولیئی بود؛ «این حرف ها که همهمه‌ای در غبار بود / باران نرم نام تو آمد ترانه شد»

گفتگو در میان سکوت‌هایی که به اندازه واژه‌ها معنا می‌آفریدند، ابهامی که هر بار دریچه‌ای دیگر می‌گشود و روندی که بی‌آنکه خود را تحمیل کند، جریان اجرا را هدایت می‌کرد.

در مسیر تولید این اثر، کوشیده‌ایم به سنت موسیقی دستگاهی ایران وفادار بمانیم؛ با تکرار گذشته و البته با گفتگو با آن و باور ما این است که سنت، حافظه زنده یک فرهنگ است؛ حافظه‌ای که تنها در پرتو آفرینش دوباره، زندگی خود را ادامه می‌دهد

«همهمه» حاصل همین جست‌وجوهاست؛ تلاشی برای شنیدن آن زمزمه پنهانی که گاه از دل یک بیت برمی‌خیزد، در موسیقی امتداد می‌یابد و سرانجام، در ذهن و جان شنونده به حیات خود ادامه می‌دهد.

«پیش درآمد نجوا»، «ساز و آواز دشتی»، «تک نوازی سنتور»، «چهارمضراب دشتی پروا»، «ساز و آواز دشتی»، تصنیف «دردشب نشینان»، «رنگ دشتی آفتاب» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند. این در حالی است که محمدرضا عزیزی نوازنده تار، تارباس و سه تار، علیرضا دریایی، محسن عبادتی، بهنام بیات، امید حیاتی نوازندگان کمانچه، پویا محمدی و هومن معینی نوازندگان سنتور، محمدرضا درویش نوازنده تمبک و ثمین شریعتی نوازنده تمبک، دف و بندیر گروه اجرایی آلبوم را تشکیل می دهند.