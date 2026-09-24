احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برای امروز افزایش حدود ۲ تا ۴ درجه دما پیش‌بینی می‌شود، اظهار داشت: دمای هوای استان حدود ۳ تا ۴ درجه تا یک هفته آینده بالاتر از وضعیت نرمال خواهد بود.

وی با بیان اینکه یک توده هوای گرم در سطح استان استقرار خواهد داشت، تصریح کرد: این شرایط جوی برای فعالیت‌های روزمره و کشاورزی تأثیرگذار است و شهروندان باید نسبت به افزایش دما توجه داشته باشند.

کارشناس هواشناسی استان با اشاره به اینکه وزش باد موقتی در نوار مرزی می‌تواند موجب گرد و خاک محلی شود، خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری جو، پدیده خاص دیگری در استان پیش‌بینی نمی‌شود.

احمدی‌نژاد در پایان با تأکید بر اینکه هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش می‌کند، گفت: شهروندان می‌توانند اطلاعات دقیق‌تر را از طریق رسانه‌های رسمی دریافت کنند و تمهیدات لازم را برای مواجهه با گرمای هوا در نظر بگیرند.