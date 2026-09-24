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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

کشف ۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در نائین

کشف ۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در نائین

نائین- فرمانده انتظامی شهرستان نائین از کشف ۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۲۸ نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در اجرای طرح آرامش طی شهریورماه کشف شد.

سرهنگ حسن براهمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر و پاکسازی نقاط آلوده، طرح آرامش طی یک ماه گذشته در شهرستان نائین اجرا شد.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان در جریان اجرای این طرح با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، ۲۸ نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین ادامه داد: در جریان اجرای این طرح همچنین ۴۳ معتاد متجاهر جمع‌آوری شدند و مأموران در مجموع ۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر را از متهمان کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: معتادان متجاهر جمع‌آوری‌شده پس از انجام اقدامات لازم و هماهنگی‌های مربوط، برای ترک اعتیاد و دریافت خدمات درمانی به کمپ‌های ترک اعتیاد معرفی شدند.

براهمی با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6957371

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