علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیشبینیهای جوی استان اظهار کرد: آسمان کرمانشاه تا اواسط هفته آینده در بیشتر ساعات غالباً صاف خواهد بود.
وی افزود: در برخی ساعات، شرایط جوی استان میتواند با وزش باد و رشد ابر همراه شود و این وضعیت در روزهای پیشرو ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دمایی استان تصریح کرد: متوسط دمای هوا طی امروز و فردا به صورت نسبی کاهش پیدا میکند.
زورآوند ادامه داد: این کاهش دما بهویژه در نیمه غربی استان محسوستر خواهد بود و شرایط دمایی در این بخش طی امروز و فردا روند کاهشی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: پس از این کاهش نسبی دما، متوسط دمای هوا در اوایل هفته آینده تغییرات چندانی نخواهد داشت و شرایط دمایی استان نسبتاً پایدار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: بر اساس پیشبینیها، روند غالب وضعیت جوی استان تا اواسط هفته آینده همچنان با آسمان غالباً صاف و در برخی ساعات با وزش باد و رشد ابر همراه است.
نظر شما