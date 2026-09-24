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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

زورآوند: هوای کرمانشاه تا اواسط هفته آینده صاف می‌ماند

زورآوند: هوای کرمانشاه تا اواسط هفته آینده صاف می‌ماند

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از تداوم هوای غالباً صاف استان همراه با وزش باد و رشد ابر در برخی ساعات تا اواسط هفته آینده خبر داد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان اظهار کرد: آسمان کرمانشاه تا اواسط هفته آینده در بیشتر ساعات غالباً صاف خواهد بود.

وی افزود: در برخی ساعات، شرایط جوی استان می‌تواند با وزش باد و رشد ابر همراه شود و این وضعیت در روزهای پیش‌رو ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دمایی استان تصریح کرد: متوسط دمای هوا طی امروز و فردا به صورت نسبی کاهش پیدا می‌کند.

زورآوند ادامه داد: این کاهش دما به‌ویژه در نیمه غربی استان محسوس‌تر خواهد بود و شرایط دمایی در این بخش طی امروز و فردا روند کاهشی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: پس از این کاهش نسبی دما، متوسط دمای هوا در اوایل هفته آینده تغییرات چندانی نخواهد داشت و شرایط دمایی استان نسبتاً پایدار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، روند غالب وضعیت جوی استان تا اواسط هفته آینده همچنان با آسمان غالباً صاف و در برخی ساعات با وزش باد و رشد ابر همراه است.

کد مطلب 6957364

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