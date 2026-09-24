حبیبی: در برابر شهدا مسئولیم و باید در مسیر ولایت حرکت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر پنجشنبه در آیین «مهمانی لالهها» و گلباران مزار شهدای شهر کرمانشاه، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت را گرامی داشت و به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.
وی با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: همه ما در برابر شهدا مسئول و بدهکار هستیم و باید در قبال فداکاری و جانفشانی آنان، نسبت به آرمانهایی که برای آن جان خود را تقدیم کردند، پایبند بمانیم.
استاندار کرمانشاه افزود: شهدا از ما انتظار دارند مسیر آنان را با توجه جدی به آرمانهایشان ادامه دهیم و در مسیر ولایت و رهبری انقلاب، با اعتقاد و بدون تردید حرکت کنیم.
حبیبی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایفی که در برابر خون پاک شهدا بر عهده داریم، خدمت بیمنت به مردم و تلاش برای تحقق ارزشها و آرمانهایی است که شهیدان برای دفاع از آنها جان خود را فدا کردند.
وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امالقرای جهان اسلام و امید مستضعفان جهان است و حفظ این جایگاه به ایستادگی، وحدت و استمرار راه شهدا نیاز دارد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر شهیدان خاطرنشان کرد: باید با عمل به آرمانهای شهدا، برای تحقق اهداف و ارزشهایی که آنان جان خود را در راه آن فدا کردند، تلاش کنیم.
حبیبی در پایان با گرامیداشت یاد شهیدان گفت: سلام و درود خود را به روح مطهر شهدا تقدیم میکنیم و یاد و خاطره این عزیزان را همواره زنده نگه میداریم.
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