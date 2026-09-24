هشداراستانداراصفهان درباره ناترازی انرژی زمستان؛سوخت جایگزین تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر پنجشنبه در نشست قرارگاه و میز اقتصادی استان اصفهان با اشاره به شرایط حساس پیشرو در حوزه تأمین انرژی اظهار کرد: عبور از زمستان و مدیریت ناترازیهای انرژی نیازمند آمادگی فوقالعاده همه دستگاههای اجرایی است و در این شرایط، اتکا به جلسات اداری و مدیریت پشتمیزنشینی پاسخگوی مشکلات استان نخواهد بود.
وی افزود: مدیران باید با پیگیریهای مستمر و حضور مستقیم در وزارتخانهها و سازمانهای ملی، مطالبات استان را دنبال کنند و برای رفع موانع موجود، از همه ظرفیتهای اجرایی و قانونی بهره بگیرند.
استاندار اصفهان با ابراز نگرانی از پیامدهای احتمالی کمبود انرژی برای واحدهای تولیدی تصریح کرد: تولیدکنندگان نباید به دلیل ناترازی انرژی متحمل خسارت شوند و ضروری است دستگاههای مسئول از هماکنون برای تأمین و ذخیرهسازی سوخت جایگزین برنامهریزی کنند.
وی تأکید کرد: تصمیمگیری درباره تأمین سوخت صنایع نباید به روزهای بحرانی و لحظات پایانی موکول شود، بلکه لازم است همه دستگاههای مرتبط با پیشبینی شرایط احتمالی، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.
مدیران مطالبات اصفهان را در وزارتخانهها پیگیری کنند
جمالینژاد با انتقاد از شیوههای سنتی مدیریت و تأکید بر ضرورت پیگیری مستقیم مسائل استان در سطح ملی گفت: تجربه نشان داده است استانهایی در پیگیری مطالبات خود موفقتر عمل میکنند که مدیران آنها بهصورت مستمر در وزارتخانهها و سازمانهای تصمیمگیر حضور دارند.
وی ادامه داد: شخصاً هر هفته موضوع پروژههای استان، مصوبات مرتبط با توسعه انرژی خورشیدی و تأمین منابع مالی را در تهران پیگیری میکنم و انتظار دارم مدیران کل نیز برای حل مشکلات حوزه مسئولیت خود، حضور فعال و مستمری در دستگاههای ملی داشته باشند.
استاندار اصفهان همچنین بر استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و افزود: مدیران باید با ارائه دقیق مسائل و تعامل نزدیک با نمایندگان، زمینه پیگیری اعتبارات، رفع موانع قانونی و تسریع در اجرای پروژههای استان را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت نمایندگان مجلس در فرآیند بودجهریزی، تخصیص اعتبارات و اصلاح قوانین باید در مسیر رفع مشکلات مردم و توسعه استان به کار گرفته شود.
تدوین سناریوهای جداگانه برای جلوگیری از توقف تولید در زمستان
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی وضعیت ناترازی انرژی در نشست قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: این نشست با حضور دستگاههای متولی حوزه انرژی و بخشهای اقتصادی برگزار شد تا راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از توقف فعالیت صنایع و آسیب به بخش کشاورزی در فصل سرما بررسی شود.
جمالینژاد افزود: مدیریت شرایط پیشرو به برنامهریزی واقعبینانه و تدوین سناریوهای مختلف نیاز دارد و بر همین اساس، برای بخشهای مختلف تولیدی و کشاورزی، بستههای پیشنهادی و راهکارهای جداگانهای تدوین شده است.
وی با بیان اینکه تأمین پایدار انرژی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی استان در آستانه زمستان است، تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی و اجرای بهموقع برنامههای پیشبینیشده، از تحمیل خسارت ناشی از محدودیتهای انرژی به تولیدکنندگان جلوگیری کنند.
صرفهجویی گذشته نباید سهمیه انرژی اصفهان را کاهش دهد
استاندار اصفهان در ادامه با انتقاد از مبنای محاسبه سهمیه انرژی استان بر اساس میزان مصرف سالهای گذشته گفت: مردم و تولیدکنندگان اصفهان همواره در مصرف منابع صرفهجویی کردهاند و منطقی نیست که این عملکرد به معیاری برای اعمال محدودیتهای بیشتر تبدیل شود.
وی تصریح کرد: چنانچه میزان مصرف محدود سالهای گذشته مبنای تخصیص انرژی قرار گیرد، استانهایی که در مدیریت مصرف عملکرد مناسبی داشتهاند، با محدودیت بیشتری مواجه خواهند شد.
جمالینژاد افزود: اصلاح الگوهای محاسباتی تخصیص انرژی را با جدیت پیگیری میکنیم تا صرفهجوییهای گذشته موجب کاهش سهم استان در سهمیهبندیهای جدید نشود.
اصفهان مهرماه میزبان رویداد ملی مانوین میشود
استاندار اصفهان همچنین از میزبانی این استان در رویداد ملی مانوین و صنایع خلاق کشور در مهرماه خبر داد و اظهار کرد: این رویداد برای نخستینبار در اصفهان برگزار میشود و فرصتی برای توسعه فعالیتهای دانشبنیان، معرفی ظرفیتهای نوآوری و گسترش تعاملات ملی و بینالمللی استان خواهد بود.
وی افزود: در این رویداد، هیئتها و فعالانی از سراسر کشور و همچنین مهمانانی از خارج کشور حضور خواهند داشت و انتظار میرود دستگاههای اجرایی با استفاده از همه ظرفیتهای خود، زمینه برگزاری مناسب آن را فراهم کنند.
جمالینژاد با اشاره به اهمیت این میزبانی تأکید کرد: برگزاری رویدادهای ملی در حوزه فناوری و صنایع خلاق میتواند زمینهساز شکلگیری همکاریهای جدید و تقویت جایگاه اصفهان در اقتصاد دانشبنیان باشد.
برنامهریزی برای جلوگیری از افت اشغال هتلهای اصفهان در مهرماه
استاندار اصفهان در پایان با اشاره به برنامههای استان برای رونق گردشگری اظهار کرد: با وجود شرایط حساس منطقه، توسعه گردشگری همچنان یکی از اولویتهای اصلی اصفهان است و تلاش میکنیم با تعریف رویدادها و برنامههای هدفمند، ظرفیت مراکز اقامتی و گردشگری استان فعال بماند.
وی افزود: اگرچه در سالهای گذشته معمولاً با آغاز مهرماه، ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی کاهش مییافت، امسال با برنامهریزی برای برگزاری جشنوارهها، رویدادهای فرهنگی و برنامههای گردشگری تلاش شده است از تکرار این روند جلوگیری شود.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: هدف این است که گردشگری اصفهان تنها به دورههای خاصی از سال محدود نباشد و با تداوم برگزاری رویدادهای متنوع، زمینه پویایی این بخش در همه فصول فراهم شود.
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