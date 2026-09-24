رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی بروجرد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنج شنبه آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان، امام جمعه بروجرد، مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان و جمعی از روحانیون و طلاب حوزه‌های علمیه برگزار شد.

در این آیین از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام «سید نصرت‌الله موسوی» رئیس پیشین اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد تقدیر و حجت‌الاسلام «پیمان رامینه» به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.

در این مراسم بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در شهرستان بروجرد تأکید شد و حمایت از برنامه‌های دینی و استفاده از ظرفیت روحانیون، طلاب و مجموعه‌های فرهنگی شهرستان مورد توجه قرار گرفت.

حاضران همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه و تقویت فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی و اجرای برنامه‌های دینی در شهرستان بروجرد تأکید کردند.