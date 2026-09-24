کشف بیش از ۲۰ هزار نخ سیگار خارجی و ۱۶ هزار قرص غیرمجاز در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ «مجتبی نوریان» صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان دورود با اشراف اطلاعاتی از فعالیت‌های غیرقانونی یک واحد صنفی مطلع شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

کشف سیگار خارجی و قرص‌های غیرمجاز

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در جریان این بازرسی، ۲۰ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار خارجی فاقد مجوز و ۱۶ هزار و ۳۹۱ عدد قرص مخدر و روانگردان کشف شد.

پلمب واحد صنفی متخلف

فرمانده انتظامی شهرستان دورود بیان کرد: واحد صنفی متخلف نیز با هماهنگی مقام قضائی پلمب و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ نوریان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و توزیع داروهای غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.