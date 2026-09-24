به گزارش خبرنگار مهر، یک قطعه پرنده مهاجر «پری شاهرخ» که از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی شده بود، توسط یکی از دوستداران طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز تحویل داده شد.

این پرنده پس از تحویل به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز و انجام معاینات اولیه توسط واحد تیمار، از ناحیه پا آسیب‌دیده تشخیص داده شد.

آغاز روند درمان پرنده مهاجر

بر اساس این گزارش، پرنده مذکور پس از انتقال به واحد تیمار، تحت مراقبت و اقدامات درمانی لازم قرار گرفته است و روند بهبود آن تا حصول اطمینان از سلامت کامل ادامه خواهد داشت.

رهاسازی «پری شاهرخ» در زیستگاه مناسب

این پرنده پس از طی مراحل درمان و مراقبت‌های لازم و در صورت اطمینان از سلامت کامل، توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز در زیستگاه مناسب رهاسازی خواهد شد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه این دوستدار طبیعت، از عموم دوستداران محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.