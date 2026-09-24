هدایت منابع بانکی و تسهیلات به بخش تولید بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند اجرای مصوبات سفر ریاستجمهوری اظهار کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی، استان بوشهر موفق شده است رتبه نخست کشور را در پرداخت تسهیلات بانکی این حوزه به خود اختصاص دهد.
وی افزود: برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به استان بوشهر اختصاص یافته که با هدف تقویت بنیه تولید، تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اقتصادی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با اشاره به پیگیریهای مدیریت ارشد استان برای تسریع در اجرای این مصوبات تصریح کرد: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و همکاری مؤثر بانکهای عامل موجب شده است روند پرداخت تسهیلات با شتاب مناسبی دنبال شود و تاکنون ۶۶ درصد از فرآیند پرداخت، در قالب پروندههای پرداختشده و در حال پرداخت، محقق شود.
زارعی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی استان پرداخت شده و افزون بر ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز با انعقاد قرارداد با بانکهای عامل، در آستانه پرداخت قرار دارد.
وی با تأکید بر نقش تأمین مالی در تحقق اهداف اقتصادی و حمایت از تولید خاطرنشان کرد: هدایت منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد، تکمیل طرحهای اقتصادی، تثبیت و توسعه اشتغال و تقویت ظرفیتهای تولیدی استان، از محورهای اصلی این برنامه است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با اشاره به جایگاه این استان در ارزیابی عملکرد پرداخت تسهیلات مصوبات سفر ریاستجمهوری بیان کرد: کسب رتبه نخست کشور، نشاندهنده هماهنگی مجموعه اقتصادی استان و شبکه بانکی در تبدیل مصوبات به تأمین مالی واقعی واحدهای اقتصادی است؛ روندی که میتواند زمینهساز تقویت تولید و رونق فعالیتهای اقتصادی در استان بوشهر باشد.
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