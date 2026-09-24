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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

هدایت منابع بانکی و تسهیلات به بخش تولید بوشهر

هدایت منابع بانکی و تسهیلات به بخش تولید بوشهر

بوشهر - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با تأکید بر نقش تأمین مالی در تحقق اهداف اقتصادی و حمایت از تولید هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد از برنامه ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند اجرای مصوبات سفر ریاست‌جمهوری اظهار کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، استان بوشهر موفق شده است رتبه نخست کشور را در پرداخت تسهیلات بانکی این حوزه به خود اختصاص دهد.

وی افزود: برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به استان بوشهر اختصاص یافته که با هدف تقویت بنیه تولید، تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با اشاره به پیگیری‌های مدیریت ارشد استان برای تسریع در اجرای این مصوبات تصریح کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و همکاری مؤثر بانک‌های عامل موجب شده است روند پرداخت تسهیلات با شتاب مناسبی دنبال شود و تاکنون ۶۶ درصد از فرآیند پرداخت، در قالب پرونده‌های پرداخت‌شده و در حال پرداخت، محقق شود.

زارعی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی استان پرداخت شده و افزون بر ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز با انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل، در آستانه پرداخت قرار دارد.

وی با تأکید بر نقش تأمین مالی در تحقق اهداف اقتصادی و حمایت از تولید خاطرنشان کرد: هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، تکمیل طرح‌های اقتصادی، تثبیت و توسعه اشتغال و تقویت ظرفیت‌های تولیدی استان، از محورهای اصلی این برنامه است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با اشاره به جایگاه این استان در ارزیابی عملکرد پرداخت تسهیلات مصوبات سفر ریاست‌جمهوری بیان کرد: کسب رتبه نخست کشور، نشان‌دهنده هماهنگی مجموعه اقتصادی استان و شبکه بانکی در تبدیل مصوبات به تأمین مالی واقعی واحدهای اقتصادی است؛ روندی که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تولید و رونق فعالیت‌های اقتصادی در استان بوشهر باشد.

کد مطلب 6957225

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