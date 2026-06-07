به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رستمی از عملیاتی شدن ۶۰ درصد تعهدات بانکی مصوبات سفر رئیسجمهور به استان خبر داد و گفت: از مجموع اعتبارات مصوب، تاکنون ۱۱ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده یا در مرحله پرداخت قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به سفر رئیسجمهور به استان بوشهر در بهمنماه ۱۴۰۳ اظهار داشت: در راستای پیگیری مصوبات این سفر و با هدف تأمین مالی طرحهای تولیدی استان، قریب به ۲۰ همت منابع از محل منابع داخلی بانکها با مشارکت ۱۰ بانک عامل برای حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی استان تفاهم و ابلاغ شد.
وی افزود: در قالب این مصوبات، حدود ۵۰۰ طرح در بخشهای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد تصویب قرار گرفت و سهم هر بانک بر اساس ظرفیت منابع آن مشخص شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر ادامه داد: در راستای اجرای این تفاهم، جلسات مستمری در استان برگزار شد و بر اساس آخرین گزارشها، تاکنون ۹ هزار و ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ۲ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان نیز در حال پرداخت است.
رستمی تصریح کرد: مجموع تسهیلات پرداختشده و در حال پرداخت به ۱۱ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان رسیده که معادل حدود ۶۰ درصد کل اعتبارات مصوب سفر رئیسجمهور در این بخش است.
وی با اشاره به شرایط جدید کشور و آثار ناشی از جنگ تحمیلی رمضان گفت: اولویت پرداخت تسهیلات در مرحله جدید، حمایت از واحدهای خسارتدیده و آسیبدیده، بازسازی و نوسازی این واحدها و صیانت از اشتغال بنگاههای متاثر از شرایط جنگی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر افزود: در اولویت بعد، پرداخت تسهیلات به طرحهایی قرار دارد که برای بهرهبرداری در هفته دولت سال جاری هدفگذاری شدهاند و در همین زمینه جلسهای با بانکهای عامل و دستگاههای تخصصی برگزار شد.
رستمی با بیان اینکه شرایط پرداخت تسهیلات در بیشتر بانکهای عامل مطلوب ارزیابی میشود، خاطرنشان کرد: برای ایفای کامل تعهدات بانکی توافق شد طرحهای بازگشتی پس از تأیید دبیرخانه، دستگاه تخصصی، بانک عامل و مجموعه استانداری، مجدداً به بانکها ابلاغ شود.
وی تأکید کرد: با تداوم پیگیریها، انتظار میرود تعهدات بانکها در اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور بهصورت کامل محقق شود و این منابع نقش مؤثری در تقویت تولید، حفظ اشتغال و تکمیل طرحهای اقتصادی استان بوشهر داشته باشد.
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