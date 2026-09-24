خرید بیش از ۳۶۰۰ تن سیب درختی توسط شبکه تعاون روستایی آذربایجان‌ غربی

سجاد حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز و تداوم فرآیند خرید سیب درختی در استان اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی آذربایجان‌غربی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار، کاهش دغدغه باغداران و کمک به ساماندهی بازار محصولات باغی، خرید توافقی سیب درختی را در شهرستانها در دستور کار قرار داده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی افزود: تاکنون بیش از ۳۶۰۰ تن سیب درختی به ارزش ۶۵ میلیارد تومان از باغداران خریداری شده و این روند با توجه به شرایط تولید و عرضه محصول، ادامه خواهد داشت.

حسامی تأکید کرد: رویکرد شبکه تعاون روستایی در خرید محصولات کشاورزی، ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه عرضه مناسب محصول در بازار است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت شبکه تعاونی روستایی، نقش مؤثرتری در حمایت از باغداران و مدیریت بازار محصولات کشاورزی ایفا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت گسترده باغداری استان ایجاب می‌کند فرآیند خرید، ذخیره‌سازی، سورت، بسته‌بندی، فرآوری و بازاررسانی سیب با همکاری صنایع تبدیلی و تکمیلی با جدیت دنبال شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان شود.

خرید بیش از ۱۵۵ هزار تن گندم توسط شبکه تعاون روستایی آذربایجان غربی

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی همچنین از پایان عملیات خرید تضمینی مباشرتی گندم در استان خبرداد و گفت: بیش از ۱۵۵ هزار تن گندم به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است.

حسامی با بیان اینکه خردگندم در ۴۴ مرکز خرید انجم شده، افزود: این میزان خرید گندم نسبت به سال گذشته ۱۸ هزار تن افزایش داشته است.

وی همچنین از خرید ۳ هزار و ۹۰۰ تن گندم بذری در سطح استان خبر داد و گفت: خرید گندم بذری نیز در راستای تأمین بذر مورد نیاز برای کشت سال آینده و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی انجام شده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به نقش شبکه تعاون روستایی در حمایت از کشاورزان و تسهیل فرآیند خرید محصولات استراتژیک، خاطرنشان کرد: اجرای منظم عملیات خرید و استفاده از ظرفیت شبکه تعاونی‌ها، نقش مهمی در جمع‌آوری محصول، حمایت از تولیدکنندگان و ساماندهی بازار گندم استان داشته است.

حسامی همچنین با اشاره به خرید کلزا در استان گفت: تاکنون ۵۰ درصد از مطالبات کلزاکاران پرداخت شده و روند پرداخت مطالبات با جدیت در حال پیگیری است.