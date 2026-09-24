رطوبت ۹۰ درصدی در خوزستان در دومین روز فصل پاییز

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های هواشناسی، از ساعت ۹:۳۰ صبح چهارشنبه تا ۹:۳۰ صبح پنجشنبه، شهرهای ساحلی و جنوبی استان بیشترین میزان رطوبت را تجربه کردند. در همین بازه زمانی، پس از هندیجان که با ۹۰ درصد در صدر ایستگاه‌های هواشناسی قرار گرفت، ماهشهر با ۸۵ درصد و اهواز با ۷۹ درصد بیشترین رطوبت نسبی را به خود اختصاص دادند.

این در حالی است که میانگین رطوبت نسبی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال استان ۵۳.۶ درصد گزارش شده است. کمترین میزان رطوبت نیز در این مدت مربوط به ایستگاه دزپارت با ۱۹ درصد بوده است.

سایر ایستگاه‌های استان نیز رطوبت‌های متفاوتی را ثبت کرده‌اند که شامل کشاورزی اهواز ۷۸ درصد، رامشیر ۷۵ درصد، شوش ۷۱ درصد، امیدیه ۷۰ درصد، بهبهان ۶۹ درصد، گتوند ۶۴ درصد، صفی‌آباد دزفول ۶۱ درصد و آغاجاری ۶۰ درصد است.

در نیمه پایین جدول، شهرهایی نظیر شادگان با ۵۱ درصد، آبادان ۴۷ درصد، شوشتر ۴۳ درصد، ایذه و بستان با ۴۲ درصد، رامهرمز ۳۸ درصد، لالی ۳۴ درصد، هویزه ۳۲ درصد، حسینیه ۳۱ درصد، مسجدسلیمان ۲۸ درصد و هفتکل با ۲۴ درصد قرار دارند.