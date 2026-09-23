سلمانی: همسران شهدا نماد صبر و استواری در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سلمانی روز چهارشنبه هم‌زمان با هفته دفاع مقدس، در دیدار با همسران شهدای آذربایجان شرقی اظهار کرد: ایثار، صبوری و همراهی همسران شهدا و جانبازان در سال‌های دفاع مقدس نقش مهمی در ماندگاری حماسه‌های آن دوران داشته است.

وی با بیان اینکه همسران شهدا نماد راستین صبر و استقامت هستند، افزود: خانواده‌های شهدا در سال‌های پس از شهادت عزیزان خود نیز با صبوری و پایداری، فرهنگ ایثار و شهادت را زنده نگه داشته‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی ادامه داد: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای تجدید روحیه و بهره‌گیری از فرهنگ ایثار و فداکاری در مسیر خدمت به مردم است.

سلمانی با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط با خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شناخت و بهره‌گیری از ارزش‌هایی است که در دوران دفاع مقدس و در زندگی خانواده‌های شهدا تجلی پیدا کرد.

در این دیدارها، عبدالرزاق میراب، مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور ایثارگران نیز با ابلاغ سلام استاندار به خانواده‌های شهدا، بر اهتمام مدیریت ارشد استان برای تکریم خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر و پیگیری مسائل آنان تأکید کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی و مشاور استاندار در امور ایثارگران هم‌زمان با آغاز هفته دفاع مقدس با همسران شهیدان فیروز خدایی و اسلام میرزایی و همچنین همسران جانبازان شهید تاروردی خان‌محمدی و سهراب نادری دیدار کردند.

در پایان این دیدارها نیز با اهدای لوح سپاس از سال‌ها صبر، ایثار و فداکاری همسران این شهدا و جانبازان شهید تجلیل شد.