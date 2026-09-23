افزایش سقف محاسبه امتیاز تسهیلاتی طرح حامی بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مسکن در ادامه مسیر خود برای پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان و در راستای حمایت از رونق کسبوکارها، گامهای جدیدی را برای ارتقای «طرح حامی» برداشته است.
مهمترین تغییر در نسخه جدید طرح حامی، نگاه ویژه به صاحبان مشاغل است. با هدف ایجاد مزیت رقابتی و مشوقهای لازم برای فعالان اقتصادی، سقف حد اعتبار در «سپرده سرمایهگذاری ممتاز طرح حامی» برای اشخاص حقیقی دارای کسبوکارهای معتبر، از ۲۰ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
حمایت ویژه بانک مسکن از کسبوکارهای فعال و دارای مجوز معتبر
بر این اساس، صاحبان مشاغل شامل تمامی گروههای شغلی موضوع قانون مالیات های مستقیم که دارای مجوز کسب و کار معتبر هستند میتوانندبا بهره گیری از این پروفایل اختصاصی، از ظرفیت های اعتباری بالاتری برای توسعه فعالیت های خود(معرفی خریداران کالا/ خدمات جهت دریافت تسهیلات) بهرهمند شوند.
متقاضیان گرامی برای کسب اطلاعات تکمیلی و بهرهمندی از مزایای جدید طرح حامی، میتوانند به شعب و یا سایت بانک مسکن مراجعه و یا با شماره تلفن 61088 با کارشناسان مرکز یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتریان بانک مسکن گفتگو نمایند.
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