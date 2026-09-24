ملاقات ۸۴۰ شهروند با مسئولان قضایی طبس در نیمه نخست سال

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم و بی‌واسطه مسئولان قضایی با مردم اظهار کرد: ملاقات‌های مردمی یکی از بسترهای مهم برای شنیدن مستقیم مسائل و مشکلات شهروندان و بررسی درخواست‌های آنان است و این روند در شهرستان طبس به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی افزود: در شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۸۴۰ نفر از شهروندان در برنامه‌های ملاقات مردمی مسئولان قضایی شهرستان حضور یافتند و درخواست‌های آنان در حوزه‌های مختلف حقوقی، کیفری، حل اختلاف و حقوق عامه مورد بررسی قرار گرفت.

ملاقات مردمی؛ از برنامه هفتگی تا حضور در جمع شهروندان

رئیس دادگستری شهرستان طبس بیان کرد: ملاقات‌های مردمی به برنامه‌های مناسبتی محدود نمی‌شود و این دیدارها به‌صورت منظم، هر هفته روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود.

ابراهیمی ادامه داد: علاوه بر برنامه هفتگی، در مناسبت‌های مختلف نیز مسئولان قضایی شهرستان با حضور در مساجد، آستان مبارک امامزادگان، ادارات، مدارس و اجتماعات مردمی، امکان طرح مستقیم مسائل و مطالبات شهروندان را فراهم می‌کنند.

وی گفت: درخواست‌های مردم در این دیدارها به‌صورت مستقیم شنیده و بررسی می‌شود و در مواردی که موضوع نیازمند اقدام قضایی یا اداری باشد، دستورات و پیگیری‌های لازم در چارچوب قانون انجام خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان طبس با بیان اینکه ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم می‌تواند شناخت دقیق‌تری از مسائل و مشکلات جامعه در اختیار مسئولان قرار دهد، اظهار کرد: حضور میان مردم موجب می‌شود مشکلات و مطالبات عمومی بدون واسطه منتقل شود و مسئولان نیز با شناخت دقیق‌تر موضوع، اقدامات لازم را برای پیگیری درخواست‌ها انجام دهند.

رسیدگی به مطالبات عمومی در کنار درخواست‌های فردی

ابراهیمی تصریح کرد: تسهیل دسترسی شهروندان به مسئولان قضایی، تسریع در رسیدگی و پیگیری درخواست‌ها و تکریم مراجعان از جمله رویکردهایی است که در برنامه ملاقات‌های مردمی دنبال می‌شود و این اقدامات در راستای اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه انجام می‌گیرد.

وی افزود: در کنار رسیدگی به درخواست‌های فردی، شنیدن مطالبات مردم در حوزه حقوق عامه نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا برخی مسائل مطرح‌شده می‌تواند بیانگر مشکلات عمومی یک منطقه یا گروهی از شهروندان باشد و لازم است این موضوعات با دقت بررسی و پیگیری شود.

رئیس دادگستری شهرستان طبس با اشاره به برگزاری ملاقات مردمی مسئولان قضایی شهرستان همزمان با هفته دفاع مقدس گفت: در این برنامه نیز مسئولان قضایی با حضور مستقیم در جمع مراجعان، درخواست‌های مردم را شنیدند و در حوزه‌های مختلف، دستورات و پیگیری‌های لازم انجام شد.

تداوم ملاقات‌های مردمی تا پایان سال

ابراهیمی با تأکید بر تداوم این روند اظهار کرد: درب دستگاه قضایی به روی مردم باز است و تلاش مجموعه قضایی شهرستان بر این است که شهروندان بتوانند در فضایی مناسب و بدون واسطه، مسائل و مطالبات خود را مطرح کرده و پاسخ و راهنمایی لازم را دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ملاقات‌های مردمی مسئولان قضایی شهرستان طبس با هدف تسهیل و کم‌هزینه‌تر شدن دسترسی مردم به مسئولان قضایی و همچنین شناسایی دقیق‌تر مسائل و مطالبات آنان، با جدیت تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.