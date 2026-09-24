روایت پزشکی قانونی از شناسایی ۳۵۱۹ شهید جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک سلحشور، در سخنرانی خود در بیست و یکمین کنگره بینالمللی پزشکی قانونی در کشور ترکیه که روز چهارشنبه یکم مهر ماه و همزمان با سومین روز برگزاری این کنگره علمی انجام شد، با بیان اینکه یکی از مهمترین تجربیات عملی و جدید پزشکی قانونی ایران، تجربه مدیریت پیامدهای انسانی جنگ ۴۰ روزه بود، افزود: در این دوره، سازمان پزشکی قانونی با وضعیتی بیسابقه، طولانیمدت و چنداستانی مواجه شد که در آن مسئولیت مستقیم شناسایی و تعیین هویت جانباختگان و شهدای جنگ را بر عهده داشت.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با اشاره به تعداد بالای شهدا در جنگ رمضان و لزوم برنامهریزی دقیق برای شناسایی و تعیین هویت شهدا، اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی، در این جنگ، سه هزار و ۵۱۹ نفر از هموطنان به شهادت رسیدند؛ قطعا در حادثهای با این حجم و گستردگی، کوچکترین بینظمی در گام اول منجر به فاجعه در گام نهایی میشد؛ به همین دلیل در پزشکی قانونی برای شناسایی شهدا مدلی طراحی شد تا به واسطه آن زنجیره اطلاعات دچار سردرگمی نشود و تفکیک بقایا با سرعتی استاندارد پیش رود.
سلحشور با اشاره به اینکه در مدیریت بحرانهای با تلفات بالا، نباید بلافاصله و برای همه موارد به سراغ روشهای پرهزینه و زمانبر رفت، گفت: در جنگ رمضان، در تمام مواردی که پیکرها دچار آسیب شدید حرارتی یا متلاشیشدن نشده بودند، تیمهای اثر انگشت و دندانپزشکی قانونی توانستند ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت نخست، هویت درصد قابلتوجهی از قربانیان را تأیید کنند.
به گفته وی، این غربالگری سریع موجب شد تا توان و تمرکز آزمایشگاههای ژنتیک کاملاً برای پروندههای پیچیده و بقایای آسیبدیده ذخیره شود و در همین راستا نزدیک به ۴۰ درصد از موارد شناسایی در این جنگ با استفاده از ظرفیتهای ژنتیکی و بدون حتی یک مورد خطا انجام شد که عددی بسیار قابلتوجه است.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در پایان با تأکید بر لزوم آمادگی پزشکی قانونی پیش از وقوع هر بحران و حادثه، تصریح کرد: تجربیات سنگین سالهای اخیر به ما ثابت کرد که پزشکی قانونی فقط دانش تشخیصی نیست؛ بلکه تلفیق پیشرفتهترین فناوریهای مولکولی با والاترین مفاهیم انسانی است. تعهد ما بازیابی هویت هر قربانی، پاسخگویی به خانوادههای چشمانتظار و ارتقای استانداردهای علمی است.
گفتنی است پس از سخنرانی و شرکت سلحشور در نشست تخصصی سومین روز کنگره، معاون سازمان از سوی هیزیر اصلییوکسک رییس پزشکی قانونی ترکیه مورد تقدیر قرار گرفت.
یادآور می شود بابک سلحشور به عنوان نماینده پزشکی قانونی ایران، به دعوت رسمی مسئولین پزشکی قانونی کشور ترکیه در این کنگره حضور یافت و حجت غلامی از پزشکان حوزه آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی معاون سازمان را در این سفر همراهی کرد.
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