تغذیه سالم با کُندتر شدن روند پیری مرتبط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان اخیراً گزارش دادند که ۱۰ الگوی غذایی سالم متفاوت با کندتر شدن روند پیری بیولوژیک (زیستی) مرتبط هستند.

یافته‌های پژوهشگران نشان داد افرادی که از هر یک از این رژیم‌های غذایی سالم پیروی می‌کردند، تغییرات مرتبط با افزایش سن کمتری در DNA خود داشتند.

دکتر «مونیک برتلر»، محقق ارشد این مطالعه و مدیر بخش علوم سلامت جمعیت در مرکز بیماری‌های تحلیل‌برنده عصبی (DZNE) در شهر بن آلمان، در یک بیانیه خبری گفت: «مطالعه ما نشان می‌دهد که تغذیه سالم با کندتر شدن پیری بیولوژیک همراه است.»

برتلر افزود: «این تأثیرات اگرچه بزرگ نیستند، اما قابل‌اندازه‌گیری بوده و برای پیشگیری اهمیت دارند. با کند شدن روند پیری، می‌توان خطر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با افزایش سن، مانند زوال عقل یا اختلالات قلبی-عروقی را کاهش داد. بنابراین، تغذیه سالم به پیری سالم کمک می‌کند.»

سن بیولوژیک نشان‌دهنده فرسایش ناشی از زندگی روزمره در بدن فرد است و با سنی که بر اساس تاریخ تولد محاسبه می‌شود، تفاوت دارد.

محققان برای بررسی چگونگی تأثیر رژیم غذایی بر پیری بیولوژیک، نمونه‌های خون ۷۵۰۰ نفر را تحلیل کردند و درباره عادات غذایی‌شان از آن‌ها پرسش‌هایی به عمل آوردند.

«جولیانا تاوارس»، محقق اصلی این پژوهش و پژوهشگر مقطع دکترا در این مرکز آلمانی، گفت: «ما از سه رویکرد متفاوت که به عنوان "ساعت‌های اپی‌ژنتیک" شناخته می‌شوند، برای سنجش پیری بیولوژیک استفاده کردیم.»

او در بیانیه‌ای خبری اظهار داشت: «بدین منظور، ما از فناوری پیشرفته‌ای بهره بردیم که امکان بررسی حدود ۸۵۰ هزار جایگاه در DNA را برایمان فراهم کرد. این تعداد تقریباً دو برابر موارد بررسی‌شده در اکثر مطالعات پیشین است.»

این تیم پژوهشی بررسی کرد که الگوی غذایی هر فرد تا چه حد با ۱۰ رژیم غذایی سالمِ شناخته‌شده از جمله رژیم‌های مدیترانه‌ای، نوردیک (اسکاندیناوی)، DASH و همچنین رژیم غذایی گیاه‌پایه، مطابقت دارد.

تاوارس گفت: «بنابراین، یک فرد واحد ممکن است در امتیازدهی یک رژیم غذایی رتبه بالایی کسب کند و در رژیم دیگر رتبه پایینی داشته باشد. به عبارت دیگر، کسانی که بر اساس یک معیار تغذیه سالمی داشتند، لزوماً همان کسانی نبودند که بر اساس معیاری دیگر سالم غذا می‌خوردند. طبق داده‌های ما، تقریباً هیچ‌کس وجود ندارد که بر اساس تمام معیارها به‌طور همزمان فردی با تغذیه سالم محسوب شود.»

با این حال، کیفیت بهتر رژیم غذایی در تمامی ۱۰ رژیم مورد بررسی، با کندتر شدن روند پیری بیولوژیکی مرتبط بود.

جالب اینکه پژوهشگران دریافتند افراد سیگاری بیشترین بهره را از رژیم غذایی سالم می‌برند.

تاوارس اظهار داشت: «سیگار کشیدن برای سلامتی بسیار زیان‌بار است. یکی از توضیحات احتمالی برای یافته‌های ما این است که به دلیل اثرات مخرب و عظیم سیگار، افراد سیگاری با داشتن رژیم غذایی سالم، منافع سلامتی بیشتری کسب می‌کنند.»

پژوهشگران همچنین دریافتند که همپوشانی قابل‌توجهی در نحوه تأثیرگذاری این رژیم‌ها بر ژنتیک و روند پیری افراد وجود دارد.

تاوارس گفت: «نیازی نیست رژیم غذایی بی‌نقصی داشته باشید؛ شاید این کاربردی‌ترین پیامِ این پژوهش باشد.»