شکست تلخ دختران بسکتبال سه نفره برابر تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال سه‌نفره دختران ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل تایلند به میدان رفت و با نتیجه ۱۲بر۱۱ شکست خورد.



دختران ایران مرحله گروهی رقابت‌ها را با سه پیروزی به پایان رساندند. تیم کشورمان در نخستین دیدار ازبکستان را با نتیجه ۱۹ بر ۵ شکست داد، در دومین مسابقه با نتیجه ۱۸ بر ۱۶ از سد ژاپن گذشت و در سومین دیدار نیز چین‌تایپه را ۱۴ بر ۱۰ از پیش رو برداشت.



تیم ایران با سه پیروزی و به‌عنوان صدرنشین گروه، مستقیماً به جمع هشت تیم پایانی صعود کرد و در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر تایلند قرار گرفت.



در نهایت این دیدار با شکست ایران به پایان رسید تا ملی‌پوشان کشورمان از صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازبمانند.

در این بازی در دقایق ابتدایی مهلا عابدی مصدوم شد و بدلیل اینکه ایران پیشتر خدامرادی را بدلیل مصدومیت در بازی با ژاپن در اختیار نداشت عملا تیم ایران دونفره بازی را ادامه داد.



فرناز خدامرادی نیز در دومین دیدار مرحله گروهی برابر ژاپن دچار مصدومیت شد و ادامه رقابت‌های بازی‌های آسیایی را از دست داد. تیم ملی بسکتبال سه‌نفره دختران ایران پس از این مصدومیت، ادامه مسابقات را بدون امکان تعویض پشت سر گذاشت و تا مرحله یک‌چهارم نهایی پیش آمد.