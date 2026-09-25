تیم بسکتبال سه نفره مردان صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل فیلیپین با نتیجه قاطع ۲۱بر ۱۰ به برتری رسید و با کسب مدال برنز، در جایگاه سوم این رقابت‌ها قرار گرفت.



ملی‌پوشان سه‌نفره ایران پس از سه پیروزی در مرحله گروهی و برتری ۲۱ بر ۳ مقابل ژاپن در مرحله یک‌چهارم نهایی، در نیمه‌نهایی برابر قطر به میدان رفتند و با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ شکست خوردند تا راهی دیدار رده‌بندی شوند.



ایران مرحله گروهی را با سه پیروزی برابر چین، هنگ‌کنگ و مالزی به پایان رساند و به عنوان صدرنشین گروه مستقیماً راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

بازیکنان تیم ایران محمدمهدی حیدری، صارم جعفری، بصیر مومنی و سیدمحمد غفاری بودند که با هدایت محمد سیستانی در این مسابقات حضور داشتند.



پیشتر تیم‌ملی بسکتبال ایران موفق شده بود اولین مدال کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را کسب کند.



مدال برنز تیم ملی بسکتبال هفتمین مدال برنز کاروان ایران و بیست و چهارمین مدال به حساب می آید.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* تیم بسکتبال سه نفره مردان