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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

کاخ سفید نهادهای بین‌المللی را بی اعتبار کرده است

کاخ سفید نهادهای بین‌المللی را بی اعتبار کرده است

کاخ سفید با افول سیطره جهانی خود، که توسط ایران مقتد رقم خورده است، بیش از پیش اعتبار نهادهای به‌اصطلاح بین‌المللی را فرسوده و آنها را بی خاصیت کرده است.

یه گزارش خبرگزاری مهر،ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در یادداشتی نوشت: سخن گفتن از «مبارزه با تروریسم» از زبان رژیمی که خود مصداق بارز تروریسم دولتی است، چیزی جز به سخره گرفتن جایگاه سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی نیست.

افکار عمومی جهان امروز میان هجویات و ادعاهای ترامپ و منطق مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران داوری خواهد کرد؛ در رویارویی ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی با کشوری با تمدن و تاریخی چند هزارساله، چه کسی در جایگاه جنایت، و تروریسم دولتی ایستاده است.

کاخ سفید با افول سیطره جهانی خود، که توسط ایران مقتد رقم خورده است ،بیش از پیش اعتبار نهادهای به‌اصطلاح بین‌المللی را فرسوده و آنها را بی خاصیت کرده است.

جمهوری اسلامی ایران اما امروز با تکیه بر منویات رهبر معظم انقلاب، وحدت و انسجام ارکان نظام، اراده پولادین ملت و اقتدار نیروهای مسلح، آماده ایستادگی و صیانت از امنیت، استقلال و منافع ملی کشور است.

کد مطلب 6957441
محسن صمیمی

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