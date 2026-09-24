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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

امام جمعه دشتی:سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل شجاعانه و دشمن‌شکن بود

امام جمعه دشتی:سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل شجاعانه و دشمن‌شکن بود

بوشهر- امام جمعه دشتی سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را شجاعانه و دشمن‌شکن توصیف کرد و گفت: بهترین ادای احترام به شهدا، خدمت صادقانه به مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت‌الاسلام علی زاهددوست ظهر پنجشنبه در مراسم تجدید میثاق با شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس که با حضور جمعی از مسئولان شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای سرافراز شهر خورموج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: شهدا بهترین معلمان برای شناخت ایمان، اخلاص، شجاعت و مسئولیت‌پذیری هستند.

وی با اشاره به ایستادگی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس افزود: رزمندگان با وجود برخورداری از امکانات محدود، با تکیه بر ایمان، اخلاص و توکل بر خداوند در برابر دشمن ایستادگی کردند و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ این ملت آفریدند.

امام جمعه شهرستان دشتی، دفاع مقدس را مدرسه و دانشگاهی برای امروز جامعه دانست و گفت: در این دانشگاه، درس خدا باوری و توکل، وحدت و همدلی، ولایت‌پذیری و تبعیت از رهبری، خودباوری و اعتماد به توان داخلی و همچنین صبر و مقاومت در برابر فشارها تدریس می‌شود.

حجت‌الاسلام زاهددوست تصریح کرد: دفاع مقدس به ما آموخت که اگر مردم و مسئولان در کنار یکدیگر پای ارزش‌ها و منافع کشور بایستند، مشکلات قابل عبور است.

وی با بیان اینکه «ما امروز نیز در حال تجربه یک دفاع مقدس هستیم»، خاطرنشان کرد: باید از گنجینه ارزشمند هشت سال دفاع مقدس برای دفاع امروز بهره بگیریم و فرهنگ دفاع مقدس، روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری، مقاومت و خدمتگزاری را در جامعه نهادینه کنیم.

امام جمعه شهرستان دشتی، خدمت صادقانه به مردم را بهترین ادای احترام به شهدا دانست و گفت: مهم‌ترین درس دفاع مقدس، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم است؛ بخشی از جهاد، حضور در میدان نبرد است، اما بخش دیگری از جهاد این است که هرکس در سنگر خود مجاهد باشد و به مردم خدمت کند.

وی همچنین با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، آن را شجاعانه و دشمن‌شکن توصیف کرد و افزود: این حضور و سخنرانی، مایه امید و قوت قلب ملت ایران و موجب یأس بدخواهان انقلاب و ملت ایران بود.

حجت‌الاسلام زاهددوست در پایان با اشاره به تجدید میثاق با شهدا در جوار قبور مطهر آنان اظهار داشت: امروز در کنار مزار شهدا عهد می‌بندیم که وارث دستاوردهای آنان باشیم. مهم‌ترین میراث شهدا، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است و باید با حفظ این میراث گران‌بها، راه شهدا را با عمل، خدمت و مسئولیت‌پذیری ادامه دهیم.

کد مطلب 6957454

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