به گزارش خبرنگار مهر٬ حجتالاسلام علی زاهددوست ظهر پنجشنبه در مراسم تجدید میثاق با شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس که با حضور جمعی از مسئولان شهرستان، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای سرافراز شهر خورموج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: شهدا بهترین معلمان برای شناخت ایمان، اخلاص، شجاعت و مسئولیتپذیری هستند.
وی با اشاره به ایستادگی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس افزود: رزمندگان با وجود برخورداری از امکانات محدود، با تکیه بر ایمان، اخلاص و توکل بر خداوند در برابر دشمن ایستادگی کردند و حماسهای ماندگار در تاریخ این ملت آفریدند.
امام جمعه شهرستان دشتی، دفاع مقدس را مدرسه و دانشگاهی برای امروز جامعه دانست و گفت: در این دانشگاه، درس خدا باوری و توکل، وحدت و همدلی، ولایتپذیری و تبعیت از رهبری، خودباوری و اعتماد به توان داخلی و همچنین صبر و مقاومت در برابر فشارها تدریس میشود.
حجتالاسلام زاهددوست تصریح کرد: دفاع مقدس به ما آموخت که اگر مردم و مسئولان در کنار یکدیگر پای ارزشها و منافع کشور بایستند، مشکلات قابل عبور است.
وی با بیان اینکه «ما امروز نیز در حال تجربه یک دفاع مقدس هستیم»، خاطرنشان کرد: باید از گنجینه ارزشمند هشت سال دفاع مقدس برای دفاع امروز بهره بگیریم و فرهنگ دفاع مقدس، روحیه ایثار، مسئولیتپذیری، مقاومت و خدمتگزاری را در جامعه نهادینه کنیم.
امام جمعه شهرستان دشتی، خدمت صادقانه به مردم را بهترین ادای احترام به شهدا دانست و گفت: مهمترین درس دفاع مقدس، مسئولیتپذیری و خدمت به مردم است؛ بخشی از جهاد، حضور در میدان نبرد است، اما بخش دیگری از جهاد این است که هرکس در سنگر خود مجاهد باشد و به مردم خدمت کند.
وی همچنین با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، آن را شجاعانه و دشمنشکن توصیف کرد و افزود: این حضور و سخنرانی، مایه امید و قوت قلب ملت ایران و موجب یأس بدخواهان انقلاب و ملت ایران بود.
حجتالاسلام زاهددوست در پایان با اشاره به تجدید میثاق با شهدا در جوار قبور مطهر آنان اظهار داشت: امروز در کنار مزار شهدا عهد میبندیم که وارث دستاوردهای آنان باشیم. مهمترین میراث شهدا، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است و باید با حفظ این میراث گرانبها، راه شهدا را با عمل، خدمت و مسئولیتپذیری ادامه دهیم.
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