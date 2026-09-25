به گزارش خبرنگار مهر، مشاور استاندار و مسئول هماهنگی و رسیدگی به امور ایثارگران استانداری بوشهر با همراهی فرماندار دشتی، امام جمعه خورموج و فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی با حضور در منزل حجت‌الاسلام حمادی از پیشکسوتان و جانبازان جنگ تحمیلی هشت ساله از خدمات و ایثارگرای این عزیز تقدیر به عمل آمد.



علی بحرانی عصر جمعه در این آیین‌ با اشاره به تجدید میثاق با شهدا در جوار قبور مطهر آنان اظهار کرد: امروز در کنار مزار شهدا عهد می‌بندیم که وارث دستاوردهای آنان باشیم. مهم‌ترین میراث شهدا، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است و باید با حفظ این میراث گران‌بها، راه شهدا را با عمل، خدمت و مسئولیت‌پذیری ادامه دهیم.

شهدا بهترین معلمان مسئولیت‌پذیری هستند

امام جمعه خورموج نیز در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، ابراز داشت: شهدا بهترین معلمان برای شناخت ایمان، اخلاص، شجاعت و مسئولیت‌پذیری هستند.

حجت‌الاسلام علی زاهددوست با اشاره به ایستادگی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس افزود: رزمندگان با وجود برخورداری از امکانات محدود، با تکیه بر ایمان، اخلاص و توکل بر خداوند در برابر دشمن ایستادگی کردند و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ این ملت آفریدند.



حجت‌الاسلام زاهددوست همچنین با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، آن را شجاعانه و دشمن‌شکن توصیف کرد و افزود: این حضور و سخنرانی، مایه امید و قوت قلب ملت ایران و موجب یأس بدخواهان انقلاب و ملت ایران بود.