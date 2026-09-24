قدردانی نمایندگان ملت مبعوث از مواضع پزشکیان در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سخنرانی عزتمندانه پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای مرکزی مجمع نمایندگان ملت مبعوث در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور از مواضع وی قدردانی کردند.

متن کامل این نامه به این شرح است:

هوالحکیم

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

با گرامیداشت یاد شهدای گرانقدر جنگ رمضان بویژه رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه ای(قدس الله نفسه الزکیه)، لازم می دانیم به نمایندگی از ملت مبعوث شده ایران اسلامی از سخنان ارزشمند و مقتدرانه جنابعالی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی کنیم.

بدون شک پاسخ دندان شکن جنابعالی به یاوه گویی های ترامپ رئیس جمهور متوهم و خونخوار آمریکا و نمایش تصویر مبارک آقای شهید ایران و کودکان شهید میناب و جوانان شهید لامرد و سایر شهدا، دل تمام مردم ایران اسلامی بویژه خانواده معزز و مکرم شهدا را شاد کرد.

بیان جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونی در ایران و غزه و به تصویر کشیدن استاندارد دوگانه جامعه بین المللی در موضوع تروریسم و بازرسی های هسته‌ای و تقبیح سکوت در برابر توسعه سلاحهای کشتارجمعی بویژه در منطقه غرب آسیا توسط رژیم کودک کش اسرائیل و افشای حربه ناجوانمردانه تحریم علیه معیشت و سلامت مردم ایران، یکبار دیگر چشم مردم جهان را به روی واقعیت ناعادلانه موجود در جهان گشود و عقول انسانهای آزاده دنیا را به چالش کشید.

جناب آقای دکتر پزشکیان!

تاکید قاطع جنابعالی بر سیاست دفاع همه جانبه و مقتدرانه و توان بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تجاوز مجدد، تبیین چرایی اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و نیز بیان انسجام و ایستادگی چندماهه ملت مبعوث شده در خیابانها و میادین کشور، باعث یاس و ناامیدی دشمنان و قوت قلب دوستان و متحدان ایران در سراسر جهان شد.

مجمع نمایندگان ملت مبعوث در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر مجدد از این مواضع قاطع و دشمن شکن و درخواست تسری کامل آن به تمام شئون دیپلماسی و اجرایی کشور، یکبار دیگر بر اصول اعلامی خود در ضرورت خونخواهی امام شهید انقلاب و سایر شهدا و جانبازان و دریافت غرامت نسبت به تمام خسارات وارده به ملت ایران و حفظ اقتدار و حاکمیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز و مطالبه تمام شروط اعلامی رهبرحکیم انقلاب از آمریکای جنایتکار و مستاصل تاکید کرده و برای هرگونه همکاری و تعامل سازنده با دولت به منظور تحقق همه مطالبات مردم عزیز ایران سربلند و مقتدر و حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی اعلام آمادگی می نماید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

شورای مرکزی مجمع نمایندگان ملت مبعوث

۲ مهرماه ۱۴۰۵