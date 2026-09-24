پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مسکن به ایثارگران استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیمی در مراسم مهمانی لاله‌ها، با اشاره به اینکه از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ بنیاد شهید با تشکیل معراج شهدا، پیگیری امورات شهدا را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار داشت: دهم اسفندماه ۱۴۰۴ یکی از سخت‌ترین روزهای دهه اخیر برای مجموعه ایثارگری استان بود که با شهادت جمع کثیری از عزیزان مرزبانی مهران همراه شد، اما با مدیریت و پیگیری‌های صورت‌گرفته، کار تشییع پیکرها در بحرانی‌ترین لحظات به بهترین نحو انجام شد.

وی با بیان اینکه در دفاع مقدس رمضان، بیش از ۵۸ عزیز آسمانی در کارنامه استان ایلام ثبت شده است، تصریح کرد: از شهدای خردسال تا دانشمند در استان همه در قلب ما جاودانه هستند؛ ایوان بار دیگر ثابت کرد که در خط مقدم دفاع و حضور در میادین ملی قرار دارد و شش نفر برتر دانشمند کشور، یکی از یاران ایوان قهرمان بوده است.

مدیرکل بنیاد شهید استان در ادامه با اشاره به اینکه در این مدت، دیدارهای متعددی با خانواده‌های معظم شهدا انجام شده، خاطرنشان کرد: نماینده ولی فقیه در استان ۱۱۳ دیدار، استاندار ۱۰۱ دیدار، فرمانده سپاه امیرالمومنین ۵۱ دیدار و نمایندگان حوزه شمال بیش از ۱۶ دیدار با خانواده‌های معظم شهدا داشته‌اند؛ این دیدارها نشان می‌دهد که مسئولان عالی استان، جدیت کامل را برای حل مشکلات خانواده‌های شهدا در دستور کار دارند.

رحیمی با اشاره به اینکه پیش‌پرداخت بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال، ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات وام مسکن، ۴۰۰ میلیارد تومان تعمیرات مسکن و خدمات ویزیت در منزل بیش از ۶ هزار نفر از خانواده‌های معظم شهدا انجام شده، گفت: بیش از ۴۷ هزار نفر از جامعه معزز ایثارگری تحت پوشش بیمه تکمیلی بنیاد شهید قرار دارند و مجموعه بنیاد شهید استان با تمام توان توانسته است مقداری از آلام خانواده‌های شهدا را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه رزمایش ۷۰۰ دیدار همزمان با هفته دفاع مقدس، با تدبیر استاندار و با حضور مدیران استانی برگزار می‌شود، تصریح کرد: این اقدامات، نشان‌دهنده عزم راسخ مجموعه برای خدمت به جامعه ایثارگری است و ما در مسیر خدمت با افتخار هستیم.

مدیرکل بنیاد شهید استان در ادامه با اشاره به اینکه افتتاح هتل سه ستاره مهران با بیش از ۲۴۰۰ متر زیربنا، ایجاد خانه ایثار و آسایشگاه جانبازان پس از چهار دهه چشم‌انتظاری، از اقدامات مهم این دوره محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: ایجاد مجتمع ایثار با ۲۱۷ میلیارد تومان اعتبار، افتتاح موزه آثار شهدای استان پس از ۴۰ سال، ایجاد دارالقرآن بنیاد شهید در شهر ایلام و ایجاد اردوگاه خانواده‌های شهدا از دیگر اقدامات جدید مجموعه بنیاد شهید خواهد بود.

وی با بیان اینکه پرداخت ۳۵ میلیارد تومان از اعتبارات مجتمع ایثار به پیمانکار انجام شده است، تصریح کرد: این پروژه‌ها با عنایت شهدا در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهند رسید و شاهد تحول عظیم در حوزه خدمات به جامعه ایثارگری استان خواهیم بود.

رحیمی در پایان با تأکید بر اینکه تمام اقدامات انجام‌شده، غباری در مقابل کهکشان بزرگ خانواده‌های معظم شهداست، گفت: ما عاشق این خدمت هستیم و دست‌بوس و شرمنده‌ایم اگر کوتاهی در اقدامات صورت گرفته باشد و امیدواریم با صلوات بر محمد و آل محمد، این مسیر خدمت‌رسانی تداوم یابد.